Halsey Rayakan Putranya Berusia 6 Bulan dengan Finger-Painting dan Kue Oatmeal

TEMPO.CO, Jakarta - Halsey menandai tonggak sejarah untuk putranya, Ender. Pelantun "Without Me", membagikan beberapa foto dari hari istimewa putranya yang berusia 6 bulan, Sabtu, 15 Januari 2022.

Halsey, yang menyambut Ender bersama pacarnya Alev Aydin pada Juli 2021, menikmati lukisan jari bersama Ender dan mentraktirnya kue oatmeal pisang untuk acara tersebut. Halsey juga membuat mahkota kain putranya yang bertuliskan "½ Ender."

Dalam foto pertama unggahan Instagram mereka, Halsey memegang tangan Ender sementara bocah 6 bulan itu duduk di atas permukaan yang dilapisi cat dengan wajah smiley berwarna hijau di dadanya. Di foto kedua, Ender menyeringai sambil memasukkan jarinya ke dalam kue, dan di foto ketiga, dia berbaring di seberang Aydin di sofa sementara mereka masing-masing menyesap minuman.

Halsey juga membagikan foto mahkota ulang tahun Ender dari dekat, ditambah gambar menggemaskan dari putra mereka yang meringkuk dengan anjing mereka, Jagger.

"iko boy kini 6 bulan. Kami merayakannya dengan cat jari dan kue oatmeal pisang dan saya membuat mahkota kecil," tulis Halsey di caption postingan mereka. "Dia agak terlihat seperti anak klub Pope... mereka bilang itu akan berlalu dengan cepat tapi heeeeeesh."

Aydin mengomentari postingan Halsey, menulis, "Jaggy and Endy tho," mengacu pada foto Ender yang menikmati waktu berpelukan dengan Jagger.

Sejak menjadi seorang ibu musim panas lalu, Halsey telah berbagi banyak momen tak terlupakan dengan putranya media sosial. Awal bulan ini, musisi tersebut menandai awal tahun 2022 dengan koleksi klip dari lima bulan pertama Ender.

Postingan tersebut merupakan remix dari lagu Bruno Mars 2012 "Locked Out of Heaven" dan single Adele "Easy On Me." Halsey memberi judul video, "Tidak sabar menunggu setahun penuh denganmu!"

Halsey juga terbuka tentang bagaimana hidupnya telah berubah sejak menyambut Ender dalam wawancara bulan Oktober dengan Billboard. Saat itu, dia berkata, menjadi ibu dari seorang anak membuat dia menjadi musisi tampak sangat membosankan.

"Sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi ketika saya memiliki putra saya, yang merupakan penghapusan mutlak, mulia dan kematian ego saya," tambah Halsey. "Tidak ada yang penting ketika saya pulang kepadanya. Dia pikir saya sempurna dan hebat dan segalanya."

