Adele Bergaya Klasik dengan 3 Gaun Ikonik di Video Musik Oh My God

TEMPO.CO, Jakarta - Adele merilis video musik kedua, “Oh My God”, dari dari album studio keempatnya, 30, pada Rabu, 12 Januari 2022. Video music pertama dari album ini, Easy On Me, dirilis pada Oktober tahun lalu.

“Oh My God” adalah lagu yang upbeat untuk standar Adele. Video musik tersebut, yang ditampilkan dalam warna hitam-putih, menampilkan Adele bernyanyi dan duduk di sebuah studio yang dipenuhi kursi dan apel. Saat video berlangsung, penari muncul di sekitarnya. Lampu melingkar yang dibingkai di belakang Adele membuatnya tampak seperti orang suci. Di akhir video, kursi Adele terbakar, mewakili era baru dan move on dari pernikahannya. Ini juga bisa mewakili ketidaksukaan untuk duduk di kursi yang tidak nyaman tanpa bantalan apa pun.

Video ini distradarai Sam Brown, yang juga membuat video Rolling in The Deep. Stylish Jamie Mizrahi menampilkan Adele dengan bak sedang melakukan peragaan busana dengan deretan karya desainer ternama.

Selain kursi, bagian terpenting dari video ini adalah tiga penampilan Adele dengan gaun ikonik yang membekas di ingatan penggemarnya.

1. Gaun polka-dot

Adele mengenakan gaun Harris Reed di video musik Oh My God yang dirilis Rabu, 12 Januari 2022 (tangkapan layar Youtube)

Penampilan pertama Adele dalam video "Oh My God" adalah gaun kolom hitam dengan lengan kasa yang dramatis, mengembang, dan pita yang besar, karya desainer Inggris-Amerika Harris Reed. Di bagian lengan dan ikat pinggang terdapat bintik-bintik putih. Adele memadukan gaun megah ini dengan rambut yang disanggul dan beberapa sulur yang digantung di telinganya. Dia mengenakan anting-anting mutiara yang sangat cocok dengan bintik-bintik dan sepatu bot hitam dengan ujung runcing. Untuk riasan, dia menggunakan mata kucing khasnya dengan kontur pipi yang kuat.

2. Gaun dengan jubah pendek

Adele di video musik Oh My God yang dirilis Rabu, 12 Januari 2022. (tangkapan layar Youtube)

Untuk penampilan keduanya dalam video, Adele mengenakan gaun A-line dengan korset pas badan dari Louis Vuitton. Untuk tampilan ini, Adele mengenakan gaun berpola mengkilap dengan jubah putih pendek dan melengkapinya dengan sarung tangan kulit hitam di atas siku. Dia mengenakan riasa biasa tetapi menata rambutnya dengan ikat kepala, dan ujungnya melengkung ke luar di bagian bawah.

3. Gaun hitam lengan panjang

Adele mengenakan gaun Vivienne Westwood di video musik Oh My God yang dirilis Rabu, 12 Januari 2022 (tangkapan layar Youtube)

Tampilan terakhir Adele sangat klasik. Dia mengenakan gaun tulle hitam dengan korset, lengan panjang tembus pandang, garis leher rendah, dan rok mengembang yang dramatis. Ini adalah gaun couture karya Vivienne Westwood. Dia mengenakan riasan khasnya, tetapi menyempurnakannya dengan lipstik gelap. Dia melengkapinya dengan kalung perak yang berkilau dan halus serta anting-anting yang serasi, serta menata rambutnya dengan tampilan rambut basah yang trendi.

