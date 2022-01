Ayu Ting Ting dan Bilqis Tampil Serasi Cover Lagu BTS di Kontes KDI 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Ayu Ting Ting dan putrinya Bilqis Khumairah Razak tampil sebagai pembuka acara Kontes KDI 2021, Senin 10 Januari 2021. Keduanya mencuri perhatian dengan menampilkan cover lagu BTS berjudul Dynamite.

“Dynamite, bunda and bilqis, bangga sekali denganmu anak perempuanku,” tulisnya dalam keterangan video singkat penampilan mereka berdua, yang diunggah, Selasa 11 Januari 2021. Dia juga menyertakan tagar “baby army” yang menandakan putrinya adalah Army, sebutan untuk fanbase idol K-pop itu.

Tak hanya menunjukkan kepiawaian putrinya bernyanyi dengan bahasa Inggris, Ayu dan Bilqis juga tampil kompak bergaya tailored, dengan busana rancangan Agus Lim.

Ayu Ting Ting mengenakan kemeja putih dilapisi dengan rompi burgundy dan celana panjang berwarna senada. Dia melengkapi penampilannya dengan dasi merah dan sepatu ankle boots heels hitam. Rambut pirangnya ditata sleek dan dikuncir rendah.

Sedangkan Bilqis Khumairah Razak mengenakan setelan rompi dan celana panjang Burgundy senada dengan ibunya. Anak berusia 8 tahun itu juga mengenakan sepatu boots hitam, serta jepitan di rambutnya yang keriting yang diikat setengah.

Kekompakan ibu dan anak ini menuai pujian. Beberapa selebriti ikut memberikan komentar di kolom komentarnya, “Daebak,” tulis Chika Jessica dan Sinyorita Esperanza.

“Benerkan Mongol bilang.....Keren banget Dede Bilqis...Sehat terus dan tetap jadi kebanggaan seluruh keluarga besar...Aminn,” tulis komika Mongol.

“Ya ampun 2 Army garis keras,” kata pengguna Instagram lainnya.

"Iqis (panggilan Bilqis) semakin jago nyanyinya. Selamat penampilannya bagus banget," tulis lainnya.

Ayu Ting Ting dan Bilqis Khumairah Razak sebelumnya sempat menonton konser BTS Permission To Dance on Stage di Los Angeles, Amerika Serikat, Desember 2021. "My little Army is here, borahae.....keriting senang bunda pun ikut senang," tulisnya di Instagram 2 Desember 2021.

