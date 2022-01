Fashion Mewah IU di Golden Disc Awards ke-36, Gucci, Balmain hingga Bvlgari

Penyanyi IU atau Lee Ji Eun meraih Digital Song of the Year (Digital Daesang) untuk tahun kedua berturut-turut. Instagam.com/@dlwlrma

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Disc Awards ke-36 digelar pada 8 Januari 2022, di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Slatan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Golden Disc Awards berlangsung selama dua hari, dibagi menurut divisi Album dan Digital Song. Tahun ini, seluruh upacara diadakan pada satu hari untuk mematuhi peraturan jarak sosial. Tidak ada penonton yang hadir dan pertunjukan sudah direkam sebelumnya. Penyanyi IU atau Lee Ji Eun meraih Digital Song of the Year (Digital Daesang) untuk tahun kedua berturut-turut. Selain itu, BTS memenangkan Album of the Year (Disc Daesang) lima tahun berturut-turut.

Di laman Instagram-nya, IU mengunggah tampilannya serta memberikan apresiasi untuk band-nya. “Golden disk, terima kasih khusus untuk IU Band,” tulisnya.

Dalam ajang itu, IU menampilkan 2 lagu yaitu Lilac dan Celebrity. Dalam setiap penampilannya, IU mengenakan look yang berbeda. Saat menampilkan Lilac, IU tampil bergaya monokrom serba putih. Dia mengenakan outer putih tanpa kerah dengan aksen kancing bulat kecil, rok mini dan dalaman senada.

Penyanyi sekaligus aktris itu juga mengankan sarung tangan tulle dengan motif GG Kristal dari koleksi Gucci, menurut keterangan akun Instagram @leejieunstyle. Dia juga mengenakan aksesori berupa brim hat, perhiasan anting dan cincin dari koleksi Samshin, serta kalung panjang melingkari outer-nya.

IU mengganti gayanya lebih kasual dan street style saat tampil menyanyikan lagu hits-nya, Celebrity. Dia mengenakan crop top putih dilapisi jaket tweed merah dari koleksi Balmain dan celana denim dengan aksen ripped. Rambutnya ditata bun dengan sedikit kesan acak.

Dia juga melengkapi penampilannya dengan aksesori mewah dari Bvlgari. Berupa kalung dan anting-anting B Zero1 dan cincin Serpenti Viper.

Sebelumnya, saat berjalan di karpet merah Golden Disc Awards ke-36, IU juga tampil monokrom. Dia mengenakan blouse Gucci putih, dilapisi dengan coat berbahan wool dan beraksen double-breasted dari merek yang sama berwarna hitam. Penyanyi yang memiliki nama asli Lee Ji Eun ini melengkapi tampilannya dengan high heels pump hitam serta perhiasan kalung dan anting Buccellati.

Lalu saat menerima penghargaan, IU juga tampil monokrom mengenakan atasan putih dilapisi dengan jaket retro tweed Gucci hitam dan rok mini senada. Sebagai pelengkap penampilannya dia mengenakan high heels pump platform hitam serta anting teardrop Buccellati.

