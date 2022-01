Manfaat Minum Air Lemon Sebelum Tidur Relaksasi hingga Redakan Stres

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak ritual harian yang tersebar di media sosial demi mendapat manfaat kecantikan dan kesehatan. Salah satunya adalah minum air lemon, yang dipercaya memperbaiki kulit dan pencernaan hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Biasanya ritual minum air lemon dilakukan saat pagi hari, namun ternyata ada juga yang meminumnya di malam hari sebelum tidur. Manfaat minum air lemon mungkin sedikit berlebihan. “Berlawanan dengan kepercayaan populer, banyak klaim spesifik tentang manfaat minum air lemon tidak didukung oleh sains,” kata ahli diet Megen Erwine, seperti dilansir dari laman Well and Good.

Lemon adalah sumber vitamin C yang baik, dengan satu sendok makan menyediakan sekitar 10 mg—dan kebanyakan orang dewasa membutuhkan 75-90 mg vitamin C per hari. “Vitamin C adalah antioksidan kuat dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Ini memainkan peran dalam pencegahan penyakit kardiovaskular, pencegahan dan pengobatan kanker, degenerasi makula terkait usia (AMD) dan perkembangan katarak, dan pencegahan dan pengobatan flu biasa, ”jelas Erwine.

Banyak manfaat air lemon berasal dari faktor hidrasi dasar, yang dapat Anda capai dengan atau tanpa komponen jeruk. Tetap terhidrasi, bagaimanapun, adalah bagian yang sangat integral dari menjaga kesehatan dan umur panjang seseorang secara keseluruhan.

Dan ide menarik tentang "detoks"? Air biasa juga akan melakukannya untuk Anda. “Meningkatkan konsumsi air dapat membantu hati dan ginjal dalam membuang racun dengan memperbanyak urin,” kata Erwine. Tubuh kita tidak membutuhkan mekanisme detoks yang mewah—hanya perlu didukung dengan kebiasaan sehari-hari yang sehat yang mendorong fungsi optimal. Hidrasi, meskipun mungkin bukan alat kesehatan yang paling mencolok, adalah salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk kesehatan.

Mengingat peran air lemon dalam gaya hidup sehat, apakah ada manfaat tambahan dari minum air lemon sebelum tidur? Menurut Erwine, jawabannya… tergantung. “Menambahkan air lemon setiap saat sepanjang hari adalah cara mudah untuk meningkatkan asupan air dan vitamin C,” katanya. Di luar itu, manfaat air lemon sebelum tidur akan tergantung pada masing-masing individu. Erwine mengatakan bahwa air lemon hangat sebelum tidur dapat memiliki efek relaksasi, yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Selain itu, bagi mereka yang menganggap air lemon sebagai minuman yang memuaskan di malam hari, air lemon bisa menjadi alternatif yang lebih sehat untuk minuman beralkohol atau camilan larut malam.

Di sisi lain, minum cairan tepat sebelum tidur dapat mengganggu tidur karena harus menggunakan kamar mandi di tengah malam— jadi perhatikan seberapa banyak Anda meminumnya jika Anda ingin menghindari perjalanan ke kamar mandi tengah malam. “Bagi mereka yang menderita sakit maag dan GERD, mengonsumsi air lemon sebelum tidur bisa menimbulkan gejala,” tambah Erwine.

Seperti apa pun, mendengarkan tubuh Anda akan membantu Anda saat mempertimbangkan untuk menambahkan air lemon ke dalam ritual malam hari Anda. Coba tambahkan segelas atau air lemon hangat atau dingin sebelum tidur dan lihat bagaimana tidur, pencernaan, dan kesehatan Anda secara keseluruhan merespons. Mungkin Anda bahkan akan menemukan cara favorit baru untuk bersantai di malam hari.

