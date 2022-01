Kenapa Wanita Lebih Sulit Menurunkan Berat Badan Dibandingkan Pria?

TEMPO.CO, Jakarta - Wanita dan pria berbeda bukan hanya secara fisiologis atau biologis, tetapi dalam beberapa hal lain. Salah satunya adalah cara tubuh merespons makanan dan hubungan dengan tubuh yang mempengaruhi naik-turunnya berat badan.

Penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengidam atau menginginkan makanan tertentu. Hal itu diduga karena hormon dan fakta bahwa wanita memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk lemak.

Penurunan berat badan memang berbeda pada setiap orang, demikian juga penambahannya. Berikut beberapa alasan mengapa wanita cenderung lebih sulit menurunkan berat badan, dilansir dari Times of India, Senin, 10 Januari 2022.

1. Mengelola stres

Pria dan wanita merespons stres secara berbeda. Banyak pria mengatasi stres hanya dengan mengikuti rutinitas sehari-hari yang melibatkan permainan seperti bola voli, golf, atau video game, sementara wanita cenderung mengatasinya dengan makan emosional atau emotional eating. Begitu hubungan dengan makanan ini terbentuk, sangat sulit untuk memutuskan polanya. Kunci untuk mematahkan pola ini adalah menemukan cara lain untuk menangani stres. Aktivitas seperti melukis, menari, memasak terbukti menjadi terapi dan dapat mendukung tujuan penurunan berat badan jangka panjang.

2. Baper saat menimbang berat badan

Laki-laki cenderung mendekati angka pada timbangan sebagai bagian dari data; sedangkan wanita cenderung banyak mengasosiasikan dengan angka tersebut. Sedikit kenaikan, tidak ada penurunan atau terlalu banyak fluktuasi membuat baper atau bawa perasaan, ada kemarahan, frustrasi, dan kadang-kadang depresi pada wanita yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya motivasi.

Namun, ini tidak sehat dan kadang-kadang perubahan mungkin tidak tecermin pada timbangan tetapi sebenarnya dapat dilihat pada hilangnya ukuran atau inci. Mengakui bagaimana perasaan jauh lebih penting daripada penampilan.

3. Pendekatan ekstrem

Diet ekstrem untuk menurunkan berat badan sebagian besar terlihat pada wanita dibandingkan pria. Wanita bisa meninggalkan makanan tertentu atau akhirnya tidak makan sama sekali sepanjang hari jika mereka mengonsumsi junk food atau makanan tinggi kalori lain sebelumnya. Pendekatan all in or all out ini cenderung mengganggu keseimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan seimbang yang sangat penting untuk menjaga berat badan dalam jangka panjang.

Baca juga: Penurunan Berat Badan yang Ideal dalam Sebulan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.