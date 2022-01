Diisukan Sudah Melahirkan Anak Kedua, Kylie Jenner Pamer Baby Bump

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner kembali ke media sosial setelah vakum beberapa minggu pascatragedi Astroworld Travis Scott yang memakan 10 korban meninggal dan banyak penonton luka-luka. Kylie mengunggah banyak foto baby bump, memperlihatkan perutnya yang makin besar.

Pendiri Kylie Cosmetics itu berbagi dua foto dirinya memegangi rambutnya sambil mengenakan ripped jeans yang tidak dikancing dan kemeja putih berkancing dan menuliskannya di Instagram pada Kamis, 6 Januari 2022.

"I am woman,” tulis dia pada keterangan.

Tidak jelas kapan foto Kylie diambil, tetapi kolom komentarnya dipenuhi dengan dugaan bahwa foto itu diambil sudah lama. Para pengikutnya menduga bahwa dia sebenarnya sudah melahirkan anak keduanya bersama Travis Scott.

"Tapi kamu sudah melahirkan sayang,” tulis salah seorang penggemarnya.“Tunjukkan pada kami bayi Kylie. Aku tahu kamu sudah memilikinya," tulis penggemar lainnya.

Isu bintang Keeping Up With the Kardashians itu sudah melahirkan anak keduanya muncul pada Desember lalu. Pencetusnya adalah saat Travis Barker mengunggah foto berisi botol bayi yang setengah terisi. Gambar itu langsung menyebabkan kebingungan di kalangan penggemar, karena tunangannya, Kourtney Kardashian, tidak sedang hamil. Jadi, sebagian besar penggemar menganggap botol susu itu milik Kylie.

Desas-desus memburuk ketika Kylie difoto awal pekan ini keluar dari jet pribadinya membawa sesuatu yang disembunyikan dalam selimut dan diapit oleh pengawal.

Kehamilan Kylie Jenner pertama kali diketahui pada Agustus tahun lalu, tapi dia baru mengomfirmasinya pada September. Beda dengan Stormi, Kylie tidak ingin merahasiakan kehamilannya. Sebelumnya, dia dan Travis Scott sudah memiliki seorang putri berusia 3 tahun, Stormi Webster. Sejak lama dia dan Travis berencana memberikan Stormi seorang adik.

Baca juga: Kylie Jenner Kilas Balik 2021 Banyak Berkah dan Kehilangan