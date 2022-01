Diane Kruger Mengalami Kecemasan Berpisah dari Putrinya saat Kembali Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Bekerja kembali setelah melahirkan selalu menjadi momen yang mendebarkan bagi seorang ibu. Ada rasa cemas ketika harus meninggalkan bayi di rumah dengan orang lain. Sementara, tanggung jawab pekerjaan juga tidak bisa ditinggalkan. Perasaan itu juga dialami aktris dan model Diane Kruger.

Kruger mengungkap pengalamannya kembali bekerja setelah menjadi seorang ibu. Aktris berusia 45 tahun itu berbagi putri berusia 3 tahun dengan NormanReedus. Awalnya dia merasa takut untuk kembali bekerja karena putrinya baru berusia 6 bulan ketika dia mulai syuting The 355.

"Putri saya berusia 6 bulan. Saya khawatir, apakah dia akan melupakan saya? Saya mengalami kecemasan perpisahan yang ekstrem," katanya kepada Extra. Dia akhirnya mendapatkan dukungan dari banyak perempuan lain pada saat itu.

"Rasanya seperti set yang sangat hangat dan ramah, set di mana saya merasa seperti didengar dan dilihat, saya diundang untuk berkolaborasi. Gadis-gadis itu juga aktris yang hebat, jadi kami juga merasa seperti sama-sama bermain," dia berkata.

Bintang film A Perfect Plan itu mengatakan bahwa melihat beberapa lawan mainnya menyeimbangkan hidup mereka sebagai ibu bekerja sangat membantu dia mengatasi perasaannya.

"Itu memberdayakan, melihat Jessica [Chastain] punya anak, Penelope [Cruz] punya anak, bagaimana mereka bisa melakukan semuanya dan di mana mereka menempatkan prioritas dan di mana mereka juga mengatakan tidak," jelasnya.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Sunday Telegraph, aktris Fly Me to The Moon itu membahas keputusannya untuk menunggu hingga usia 40-an untuk memiliki bayi, ketika dia sudah merasa siap dan bersedia. Jika dia memiliki bayi dia usia 30-an, kemungkinan dia harus melepas karier dan kehidupannya agar bisa berfokus pada anak. Tapi saat ini dia siap dan senang melakukan hal tersebut.

"Saya telah hadir di setiap pesta, saya telah pergi ke berbagai negara yang ingin saya kunjungi. Jadi saya 100 persen siap dan bersedia memberikan perhatian itu kepada anak saya," tambahnya.

Diane Kruger dan Reedus menyambut putri mereka pada November 2018 dan mereka menyembunyikan detail tentang anak mereka, termasuk nama dan tanggal lahirnya.

Baca juga: Diane Kruger Merasa Beruntung Punya Anak di Usia 40-an, Sudah Puas dengan Karier

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.