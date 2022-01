Warna Rambut yang Ingin Dicoba Sana TWICE Tapi Banyak Orang Melarangnya

Sana TWICE. Instagram.com/@twicetagram

TEMPO.CO, Jakarta - Sana TWICE kerap tampil memukau dengan gaya dan warna rambut yang berbeda. Namun dia mengaku ada satu warna yang menurt semua orang di sekitarnya harus dihindari.

Dalam wawancara terbaru dengan Cosmoolitan Korea, Sana mengungkapkan hal-hal tetentu yang ingin dia lakukan saat Natal. Meskipun menunggang kuda adalah pikiran pertamanya, dia juga punya ide untuk mengubah rambutnya.

Sana ingin membiarkan rambutnya tumbuh dan memiliki cara sempurna untuk membuat transisi warna yang lebih mulus. Dia ingin memiliki dua warna gelap untuk menutupinya saat rambutnya tumbuh sehingga memberinya dimensi dan warna. Terdengar seperti ide yang bagus, tapi tidak sesuai dengan respons yang dia harapkan.

Sambil tertawa terbahak-bahak, Sana menceritakan bagaimana orang-orang di sekitarnya bereaksi terhadap gagasan warna rambut itu. "Semua orang mengatakan kepada saya untuk tidak melakukannya," ujar wanita 25 tahu itu yang berasal dari Jepang.

Terlepas dari penolakan mereka, Sana TWICE tetap berharap dia bisa melakukannya di masa depan. Saat ini rambutnya memiliki highlight ungu dan pirang dengan tone cool.

Sementara itu, dari semua pakaian panggung yang dikenakan TWICE, Sana mengungkapkan dua look yang menjadi favoritnya. Pilihan pertama Sana datang dari penampilan TWICE di SBS Gayo Daejun 2020. Dia memakai gaun dengan hiasan di bagian depannya. Gaun lengan panjang berwarna hitam dengan mutiara putih di bahu dan di dekat kerah.

Gaun lengan panjang berwarna hitam dengan mutiara putih di bahu dan dekat kerah. Mutiara bukan satu-satunya hiasan yang membuat gaun itu menonjol. Terhubung ke mutiara adalah bentuk oranye dengan kilauan yang indah. Dipasangkan dengan sabuk hitam, sarung tangan renda, dan pita besar, Sana tampak menonjol.

Namun, ada tampilan lain yang mencuri perhatian. Tampilan kedua yang disukai Sana TWICE adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Itu dari panggung “Cry For Me” TWICE di MAMA 2020. Alih-alih gaun, Sana mengenakan atasan putih mengalir dan celana pendek hitam pas. Membuat celana pendek itu menonjol, dan dihiasi dengan ikat pinggang rantai perak. Bagian atasnya juga dibumbui dengan sepotong kain panjang yang menempel di satu sisi seperti kerudung.

