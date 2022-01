Kilas Balik 2021, Ariana Grande Bahagia Menikah dan Rilis Merek Kecantikan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak yang menggambarkan bahwa 2021 adalah tahun yang berat juga penuh dengan tekanan dan kecemasan. Tapi beberapa selebritas menganggap tahun lalu sebagai tahun yang lebih baik. Salah satu selebritas yang berkembang pesat selama 2021 adalah Ariana Grande. Pada malam tahun baru, pelantun "Positions" itu merenungkan banyak hal positif yang terjadi selama 12 bulan terakhir dan membagikannya melalui Instagram.

“Tahun paling bahagia dalam hidupku,” tulisnya di unggahan serangkaian foto yang mendokumentasikan tahun-tahunnya. Dia mulai dari pernikahannya di bulan Mei dengan Dalton Gomez hingga mulai bekerja dengan Kristin Chenoweth di The Voice. “Saya merasa sangat …… sangat dalam dan luar biasa…. bersyukur!!!!!! berharap kamu benar-benar bahagia, sehat, aman, dan semuanya indah.”

Grande juga bekerja dengan temannya, Cynthia Erivo, yang sama-sama akan membintangi adaptasi film Wicked yang akan datang. Dia akan memerankan Glinda dan Erivo akan menjadi Elphaba. Menurut Grande, ini adalah hal yang paling luar biasa, mendebarkan, dan tak terduga. “Aku menghitung mundur menit temanku yang manis saya tidak bisa lebih bahagia.” Grande kemudian menyebut peran dan kolaborasi mereka sebagai kegembiraan dan kehormatan terbesar.

Sorotan utama lainnya untuk Grande tampaknya adalah peluncuran merek kecantikan barunya pada bulan November, r.e.m. Beauty.

Menikah, berkolaborasi dengan seorang bintang, mendapatkan banyak peran impian anak-anak teater, dan meluncurkan merek kecantikan sudah cukup untuk mengatakan 2021 adalah tahun terbaik. Tapi Grande sebenarnya mencapai lebih dari itu.

Pada Maret, dia membawa pulang Grammy Award untuk Penampilan Duo/Grup Pop Terbaik bersama Lady Gaga untuk "Rain on Me". Beberapa bulan kemudian, dia meraih dua nominasi Grammy lagi untuk Positions sebagai Album Vokal Pop Terbaik dan Penampilan Solo Pop Terbaik, untuk lagu utama album itu. Dia juga mendapatkan pengakuan atas karyanya di Planet Her Doja Cat, sebuah Album Terbaik Tahun Ini. Ariana Grande mengakhiri 2021 dengan peran dalam satir bertabur bintang Don't Look Up, memainkan bintang pop yang lagu akhir dunianya menjadi viral saat komet berlari menuju Bumi.

