4 Rekomendasi Buku Camilla, Duchess of Cornwall untuk Memulai Tahun 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Camilla, Duchess of Cornwall, gemar membaca. Sedemikian rupa sehingga dia juga memulai klub buku virtualnya yang disebut The Reading Room, untuk berinteraksi dengan penulis dan sesama pembaca dari seluruh dunia.

Istri Pangeran Charles itu, baru-baru ini memilih empat buku untuk Musim lima dari klub buku virtualnya yang akan dia diskusikan dan bicarakan pada Januari 2022. Melansir laman Times of India, berikut ini rekomendasi buku Camilla untuk memulai tahun 2022 dengan baik.

5 rekomendasi buku Camilla untuk memulai tahun 2022

1. The Magpie Murders oleh Anthony Horowitz

Buku terlaris Sunday Times, 'The Magpie Murders' karya Anthony Horowitz adalah buku bercerita thriller kriminal dengan sentuhan cerdas. Ceritanya mengikuti Susan Ryeland, seorang editor yang diberikan manuskrip novel penulis Alan Conway. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa itu akan mengubah hidupnya, karena di halaman-halaman manuskrip itu tidak hanya terdapat film thriller kejahatan yang gelap tetapi juga kisah kehidupan nyata tentang kecemburuan, keserakahan, dan pembunuhan.

2. Hamnet oleh Maggie O'Farrell

Maggie O'Farrell memenangkan Women's Prize for Fiction 2020 untuk novelnya 'Hamnet'. Ceritanya adalah penggambaran ulang dari kehidupan putra Shakespeare, Hamnet, yang kurang dikenal saat ini tetapi dia telah dibuat abadi dengan memberikan namanya ke salah satu drama paling terkenal yang ditulis oleh Bard of Avon.

3. The Queen's Necklace oleh Alexandre Dumas

The Queen's Necklace adalah novel karya Alexandre Dumas yang diterbitkan pada tahun 1849 dan 1850 (segera setelah Revolusi Prancis tahun 1848). Ini secara jelas didasarkan pada Affair of the Diamond Necklace, sebuah episode yang melibatkan penipuan dan skandal kerajaan yang menjadi berita utama di istana ketika Louis XVI pada tahun 1780-an, membaca uraian buku tersebut.

4. My Brilliant Friend oleh Elena Ferrante

'My Brilliant Friend' adalah buku pertama dari novel Neapolitan yang sangat populer karya Elena Ferrante. Ini adalah 'kisah yang kaya, intens, dan murah hati tentang dua teman, Elena dan Lila', sesuai dengan uraian buku.

Saat Natal, Camilla, Duchess of Cornwall juga memberikan cucu-cucunya hadiah Natal berupa buku. "Saya memiliki seorang cucu perempuan yang sangat menyukai Philip Pullman dan dia telah membaca His Dark Materials jadi saya saya tahu La Belle Sauvage dan anak laki-laki kembarnya, yang satu Dracula dan yang lainnya adalah Lord of the Rings… jadi itu adalah buku anak-anak," kata dia, dalam wawancara dengan BBC Radio 4's Today untuk program Natal, seperti dilansir dari laman Hello!

