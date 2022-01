Raline Shah Ingatkan Jangan Menyerah untuk Bersyukur dan Bahagia di 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Raline Shah mengungkapkan rasa syukur tahun 2021 dilewati dengan banyak pelajaran dan berkah. Di unggahan terbarunya di Instagram dia merefleksikan perjalanannya dari berbagai peluang yang didapat hingga harapannya di tahun 2022.

Raline mengunggah beberapa foto saat menikmati indahnya langit senja. Dia mengenakan mini dress berlengan puff panjang. Dress printed bernuansa biru kehijauan itu dihiasi dengan aksen pita di bagian leher serta memiliki potongan model A-line di bagian roknya. Dia memadupadankan dress itu dengan platform heels hitam.

Di awal keterangan unggahannya, Raline mengutip kalimat dari sang mantan. “‘If you want the rainbow you have to put up with the rain,’ kata mantan. Pelangi ini datang dan pergi dan begitu cepatnya. Kalau kita tidak bisa berada disini dan sekarang semuanya berlalu tanpa benar benar kita rasakan dampaknya,” tulisnya.

Dia bersyukur tahun 2021 memiliki momen indah dengan perasaan bahagia yang mendalam serta mendapat beberapa peluang besar. “Apa yang benar benar saya pahami tahun 2021 ini adalah semua yang kita rasakan adalah cerita yang kita rasakan di pikiran dan raga kita. Kapasitas bahagia menurutku, harus kita asah,” ujarnya.



Aktris Surga yang Tak Dirindukan itu mengganggap seindah apapun kehidupan eksternal tanpa rasa syukur dan sensitivitas merasakannya akan terasa hampa. “Dunia eksternal mau seindah apapun tanpa benar benar kita syukuri dan sensitif terhadap apa yang kita rasakan, tetap saja bisa hampa. Saya ingat benar di masa lalu, saya pernah di tahap dimana merasa hampa dan tak berdaya. Tidak banyak hubungannya dengan kesuksesan eksternal tapi hubungan kurang baik dengan diri sendiri,” lanjutnya.

Bagi wanita 36 tahun itu, tahun 2022 atau tahun apa pun sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta dari dalam diri sendiri. Selain itu, juga penting menciptakan mindset selalu melihat tantangan sebagai sebuah pelajaran. Tak lupa dia juga mengingatkan agar tidak menyerah menumbuhkan rasa syukur dan bahagia.

“Bersyukur atas semua pelajaran, berkah, nikmat dan keindahan di tahun 2021. 2022 perjalanan dilanjutkan dengan mengingat bahwa semua yang berkondisi pasti berubah dan pengendalian diri, tanggung jawab masing masing,” tutup Raline Shah. “Sending love and good vibes. Makasih banyak teman teman atas dukungan, kasih dan kepo keponya. I appreciate it all! My wish for you is for you to never give up cultivating gratitude and joy.”

