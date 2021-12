Gaya Joy Red Velvet Pakai Gaun Pink yang Harganya Kurang dari Rp 500 Ribuan

TEMPO.CO, Jakarta - Joy Red Velvet kerap mengunggah tampilan Outfit of The Day atau OOTD-nya di Instagram. Termasuk saat ia mengenakan gaun hot pink untuk SBS Music Festival 2021 baru-baru ini.

Joy terlihat menawan dengan gaun pink tersebut. Melansir laman Koreaboo, gaun tersebut dari koleksi ZARA yang harganya kurang dari USD 30 atau sekitar Rp 700 ribu. Namun gaun itu dijual dengan potongan harga 35 persen menjadi USD 29,99 atau sekitar Rp 422 ribu.

Gaun yang dipakai Joy agak sedikit berbeda. Nampaknya ia mengubahnya agar lebih pas dengan tubuhnya dan membuatnya sedikit lebih pendek. Jauh lebih nyaman untuk gerakan tarian yang harus dia hentikan saat tampil di atas panggung bersama Seulgi, Irene, Yeri dan Wendy Red Velvet.

Joy Red Velvet memadupadankan gaunnya dengan beragam aksesori seperti anting-anting permata dekaden dan kalung. Berlian imitasi perak cocok dengan tali gaun itu dengan sempurna sementara lipstik merah muda panas dan eyeshadow merah muda pucatnya selaras dengan gaun berbahan satin fuschia itu.

Selain sibuk mempromosikan album terbaru Red Velvet, Queendom, penggemarnya juga dapat menyaksikan kepiawaian Joy berakting lewat drama terbaru berjudul The One and Only. Drama romansa emosional ini bercerita tentang tiga wanita sakit parah yang bertemu di rumah sakit. Mereka memutuskan bahwa sebelum mereka mati, mereka ingin mengalahkan satu orang jahat sebelum mereka pergi – tetapi dalam upaya mereka untuk menjatuhkan hanya satu orang, mereka akhirnya bertemu dengan orang yang paling berharga dalam hidup mereka.

Joy Red Velvet berperan sebagai Sung Mi Do, seorang influencer yang terobsesi dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. “Dia adalah orang yang tidak bisa melepaskan lukanya dari masa kecilnya dan terus berjuang melawan kesepian. Hatiku hancur karena aku merasakan rasa sakit yang dia sembunyikan dengan penampilannya yang cerah," ujar Joy seperti dilansir dari laman Soompi.

Demi perannya dalam The One and Only, Joy Red Velvet mengaku bahwa dia melakukan banyak penelitian untuk menggambarkan karakternya semurni mungkin. Karena Sung Mi Do adalah seorang influencer yang trendi, dia juga memberikan perhatian ekstra pada pakaian dan makeup-nya. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan pola pikir unik Sung Mi Do, yaitu “mari kita nikmati saat ini, seolah-olah setiap hari adalah yang terakhir,” baik secara internal maupun eksternal.

