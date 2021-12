Lagunya No.1 di Billboard Hot 100 Mariah Carey Pose dengan Gaun Mewah di Hot Tub

TEMPO.CO, Jakarta - Mariah Carey kembali tampil memukau di musim liburan ini, mengenakan gaun berpayet untuk berenang di salju. Penyanyi berusia 52 tahun itu berpose untuk foto dengan gaya khasnya yang meriah pada hari Rabu 29 Desember 2021. Dia merayakan lagu liburannya "All I Want for Christmas Is You" menghabiskan satu minggu lagi di No. 1 di Billboard Hot 100.

Dalam gaya Mimi (sapaan akrabnya) yang sebenarnya, dia bertengger di sisi bak mandi air panas untuk pemotretan musim dingin di luar ruangan, memadukan gaun sequin Louis Vuitton hitamnya dengan sepasang kacamata hitam "Cyclone" yang serasi senilai USD 855 atau sekitar Rp 12,1 juta dari label mewah yang sama.

“Merasa diberkati dan gembira. Seminggu lagi di #1 di Hot 100! Terima kasih Lambily… 'Mencintaimu sampai akhir waktu,'” tulisnya di keterangan unggahannya dan menambahkan tagar “#GetFestive” dan “#StayFestive.”

Tak heran jika penggemar "Terobsesi" dengan pakaiannya, seperti yang berkomentar, "Hanya Mariah yang bisa mengenakan gaun di kolam renang dan terlihat sempurna di dalamnya," sementara yang lain menjulukinya "ASPENriah."

Carey tidak pernah malu tampil dengan dandanan meriahnya di lokasi yang tidak biasa. Baru minggu lalu, dia menambahkan sedikit kilau ke makanan cepat saji dengan mengenakan gaun merah berpotongan leher plunge – tertutup kristal, tentu saja – sambil memeriksa Menu Mariahnya di McDonald's di Aspen.

Dan memadukan kolam renang dan gaun plunge telah menjadi tradisi bagi pemenang Grammy; dia mengenakan gaun desainer berkilau lainnya di bak mandi air panas selama perjalanan ke Republik Dominika pada Januari 2020, dan saat menelepon pada 2017 beberapa tahun yang lalu.

Selain gaun hitam, sebelumnya dia mengenakan gaun emas Dolce & Gabbana untuk acara spesial liburan Apple TV+ tahun ini. Mariah Carey mengatakan dalam penampilan baru-baru ini di Lorraine bahwa beratnya sekitar 60 pon, dan membutuhkan "enam pria dewasa" untuk membawa kereta yang rumit.

