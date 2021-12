Aktris Legendaris Betty White Ungkap Rahasia Bugar Jelang Ulang Tahun ke-100

TEMPO.CO, Jakarta - Apa rahasia umur panjang dan bugar? Makanan enak, bersyukur, dan segala hal baik yang telah dilakukan aktor legendaris Betty White selama 99 tahun dalam hidupnya. Aktor yang akan berusia 100 tahun pada Januari 2022 ini membagikan rahasia bugarnya di usia ini.

“Saya sangat beruntung berada dalam kesehatan yang baik dan merasa sangat baik pada usia ini. Luar biasa," kata bintang The Golden Girls itu seperti dikutip dari majalah People.

Dia menambahkan bahwa dia terlahir sebagai seorang optimis dan memiliki sifat positif. “Saya mendapatkannya dari ibu saya, dan itu tidak pernah berubah. Saya selalu menemukan yang positif,” kata dia.

Selama wawancara, White juga bercanda tentang diet yang membuatnya bugar menjelang 100 tahun. Dia mengatakan mencoba untuk menghindari sesuatu yang hijau. "Saya pikir itu berhasil."

Aktor itu membagikan sampul majalah yang akan datang di Instagram. Dia menulis dalam keterangan tentang ulang tahunnya. "Ulang tahun ke-100 saya ... Saya tidak percaya itu akan datang, dan Majalah People merayakannya bersama saya!"

White adalah aktor produktif yang telah terlibat dalam banyak film terkenal. Pada usia 99, dia menghabiskan waktunya di rumahnya di Los Angeles. Sebuah laporan mengatakan melakukan banyak kegiatan seperti teka-teki silang dan bermain kartu.

Dia juga suka menonton film dokumenter tentang hewan, Jeopardy! dan olahraga, khususnya golf. White, yang telah lama menjadi advokat kesejahteraan hewan, juga merupakan pendukung lama dari Wildlife Learning Center, the Monterey Bay Aquarium and Actors and Others for Animals.

Agen dan teman lama Betty White, Jeff Witjas, mengatakan bahwa sahabatnya itu menjalani kehidupan yang bahagia. “Dia selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu, dan dia tetap positif apa pun yang terjadi, bahkan ketika saya mengalahkannya di permainan gin rummy favorit kami!"

PEOPLE | INDIAN EXPRESS

