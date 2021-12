Gaya Maternity Shoot Nadine Chandrawinata Pakai Busana Serba Putih

TEMPO.CO, Jakarta - Nadine Chandrawinata tengah mengandung anak pertama. Di tengah kebahagiaannya yang akan menyandang status baru sebagai ibu, Nadine bersama sang suami, Dimas Anggara, melakukan maternity shoot yang memamerkan baby bump-nya.

Kali ini memilih konsep monokrom hitam putih. Hasil pemotretan dibagikan Nadine dalam beberapa unggahan di laman Instagramnnya. Ffto pertama menampilkan Nadine dengan pose duduk, kaki terjulur lurus ke depan, dan Dimas berdiri dengan kemeja terbuka di sampingnya. Keduanya sama-sama mengenakan pakaian putih polos yang berartikan kesucian, kemurnian, dan kepolosan. Nadine memakai turtleneck lengan panjang dan bustier dari desainer Jacob William.

Nadine seakan mengemas perjalannya bersama suami untuk memiliki buah hati dengan kata-kata yang penuh khidmat.

"Kami bermain dengan matahari dan angin. Ranting kehidupan menjadi bagian petualangan ND sendiri. Kau berdiri dan membawa tanganku di setiap genggamanmu. Dan berkata, jalan bersama menuju bahagia," tulis Nadine di keterangan.

Semua kepercayaan dan segala hal yang dialami oleh calon ibu itu ia serahkan kepada sang pencipta. Nadine dan suami meyakini bahwa semua rintangan yang telah dan akan ia hadapi itu sesuai dengan kemampuan menanganinya.

"Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, namum kami yakin, tidak mungkin dapat rintangan yang melebihi kemampuan kami," tulis Nadine di unggahan berikutnya.

Nadine terlihat anggun dengan riasan ringan. Dia bermain-main pada area mata dengan mengaplikasikan winged eye liner dan eye shadow hijau tipis. Dia mengenakan wig panjang dan mengikatnya bergaya ekor kuda.



Sebelumnya, Nadine mengunggah foto versi lain dari maternity shoot ini dengan balutan kain transparan yang ditarik ke belakang.

"Prepare me, Lord, for motherhood. Prepare us BOTH for the change that is going to take place when our little baby is born and help us to keep very close to You and to give You all the praise and glory. Thank You for choosing this baby to be our child, and me to be its mother," ujar dia.

Nadine Chandrawinata mengumumkan kehamilan pertamanya pada September 2021, bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-33 sang suami.

