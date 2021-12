Senam Aerobik dan Berjalan Mundur Bermanfaat untuk Pemulihan Pasien Stroke

TEMPO.CO, Jakarta - Stroke mengakibatkan kelumpuhan, gejalanya antara lain sulit bergerak dan berbicara. Ketika mengalami stroke, bagian tubuh tertentu akan mati rasa. Kondisi itu membuat pasien stroke kesulitan berjalan.

Pasien stroke perlu menjalani perbaikan anggota tubuh dengan rangsangan gerakan, dikutip dari publikasi ilmiah Universitas Katolik Parahyangan berjudul Identifikasi Kebutuhan akan Sistem Rehabilitasi Berbasis Teknologi Terjangkau untuk Penderita Stroke di Indonesia. Rehabilitasi itu berguna untuk memulihkan kemampuan fisik, sensorik, dan mental pasien stroke.

Laporan penelitian berjudul Effects of Progressive Body Weight Support Treadmill Forward and Backward Walking Training on Stroke Patients’ Affected Side Lower Extremity’s Walking Ability menjelaskan, latihan berjalan maju dan mundur merupakan metode pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berjalan. Saat melalukan metode ini perlu mempertimbangkan berat badan untuk beban pasien stroke menopang tubuhnya.

Latihan lain yang bisa digunakan untuk rehabilitasi pasien stroke iskemik adalah senam aerobik. Mengutip MedicineNet, senam aerobik bermanfaat untuk merangsang detak jantung dan pernapasan.

Laporan ilmiah Ners Jurnal Keperawatan, Universitas Andalas berjudul Efektifitas Terapi Senam Stroke terhadap Perbaikan Kemampuan Fungsional Pasien Paska Strok”, bahwa senam terbukti mampu memperbaiki kemampuan fungsional pasien setelah mengalami stroke iskemik. Senam itu dilakukan dua kali atau tiga kali dalam sepekan.

Walaupun ditemukan perbedaan peningkatan kemampuan fungsional antara kedua kelompok partisipan dalam riset itu yang secara statistik tidak signifikan. Laporan penelitian itu juga menyarankan adanya panduan senam aerobik supaya dilakukan sesuai prosedur operasi standar (SOP).

TIKA AYU

