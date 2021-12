Menyambut 2022, Demi Lovato Tampil dengan Potongan Rambut Nyaris Botak

TEMPO.CO, Jakarta - Demi Lovato menyambut 2022 dengan penampilan baru. Nominasi Grammy Award dua kali itu mencukur rambutnya menjadi buzzcut yang chic. Dia membagikan penampilan barunya kepada 122 juta pengikutnya di Instagram akhir pekan lalu dengan keterangan "#freshstart."

Dalam video yang diunggah, Demi memamerkan beberapa pose dengan latar belakang pegunungan bersalju dalam video yang direkam FaceTime, memamerkan potongan nyaris botak. Dia kemudian mengunggah selfie cermin di Instagram Story.

Penampilan baru Lovato mengakhiri tahun yang besar bagi penyanyi 29 tahun itu. Selain merilis album studio ketujuh Dancing with the Devil... the Art of Starting Over pada April, album pertamanya dalam empat tahun, dia juga memberanikan diri coming out sebagai gender non-biner pada Mei, memperbarui kata ganti dia (she) yang merujuk ke satu gender, menjadi kami/mereka (we/they) yang dalam bahasa Inggris netral gender.

Alumni Disney Channel ini mengungkap tentang tekanan yang dirasakan untuk menyesuaikan diri dengan citra seksi, feminin sebelum menerima identitas gender barunya.

"Saya benar-benar percaya bahwa ketika saya overdosis pada 2018, itu karena saya mengabaikan kebenaran saya. Saya berusaha keras untuk menekan siapa saya sebenarnya agar sesuai dengan citra aktris dan bintang pop seksi dan feminin yang diberikan orang lain untuk saya itu. Saya tidak pernah benar-benar mengidentifikasi dengan itu," kata Lovato pada Juni lalu kepada People. "Saya melakukannya karena saya pikir begitulah seharusnya."

Lama-kelamaan, dia belajar tentang betapa pentingnya hidup dalam kebenaran dan tidak menekan diri sendiri. "Anda hanya bisa terus seperti itu untuk waktu yang lama sebelum hal itu keluar dan bermanifestasi, terkadang secara negatif, dengan cara lain," ujar Lovato.

Ini bukan makeover pertama Demi Lovato di 2021. Bintang Sonny With A Chance ini memulai debutnya dengan model rambut mullet hitam berponi pada pertengahan Juni. Sebelum itu, penyanyi itu tampil dengan potongan pixie pink pastel dalam Celebrating America spesial pada Januari 2021 untuk memperingati pelantikan Presiden Joe Biden.

PEOPLE | HOLLYWOOD LIFE