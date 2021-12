Camilla Pilih Buku sebagai Hadiah Natal untuk Cucu-cucunya

TEMPO.CO, Jakarta - Camilla mengungkap hadiah Natal yang dia berikan kepada cucu-cucunya. Duchess of Cornwall yang merayakan Hari Natal di Windsor bersama Pangeran Charles dan Ratu Elizabeth II, ingin berbagi kecintaannya membaca dengan anak-anak. Jadi, dia membelikan mereka banyak buku.

"Saya memiliki seorang cucu perempuan yang sangat menyukai Philip Pullman dan dia telah membaca His Dark Materials jadi saya saya tahu La Belle Sauvage dan anak laki-laki kembarnya, yang satu Dracula dan yang lainnya adalah Lord of the Rings… jadi itu adalah buku anak-anak," kata dia, dalam wawancara dengan BBC Radio 4's Today untuk program Natal.

Camilla adalah nenek dari lima cucu, dan juga nenek tiri dari anak-anak Pangeran William dan Pangeran Harry, yakni Pangeran George, Putri Charlotte, Pangeran Louis, Archie Mountbatten-Windsor dan Lilibet Diana Mountbatten Windsor.

Buku-buku yang dipilih Camilla kemungkinan besar untuk anak-anak putrinya Laura Lopes – Eliza, 13, dan si kembar Gus dan Lois. Dia mungkin juga memilih untuk memberikan buku-buku kepada anak-anak lain dalam keluarga, mengingat minatnya yang besar untuk membaca.

The Duchess adalah pelindung dari sejumlah badan amal literasi. Baru-baru ini dia meluncurkan The Duchess of Cornwall’s Reading Room di Instagram untuk pecinta buku dari segala usia dan kemampuan. Dalam wawancara tersebut, wanita berusia 74 tahun itu juga berbagi beberapa kenangan indah masa kecilnya, mengungkapkan bahwa buku favoritnya adalah Black Beauty, dan memikirkan cerita itu masih membuatnya menangis sekarang.

"Pada masa itu saya adalah semacam anak gila kuda poni, dan saya hanya memikirkan sedikit hal lain selain kuda dan kuda poni dan menyerbu mereka, jadi saya pikir Black Beauty adalah buku pertama yang melekat di pikiran saya," kata Camilla.

Charles dan Camilla menghadiri kebaktian gereja pagi dengan Earl dan Countess of Wessex, dan Duke dan Duchess of Gloucester, sebelum menghabiskan sisa hari di Kastil Windsor bersama Ratu Elizabeth, yang membatalkan rencananya untuk pertemuan keluarga di Sandringham untuk tahun kedua berjalan di tengah meningkatnya kasus COVID-19.

HELLO!MAGAZINE

