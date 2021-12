Agar Tak Mudah Sakit, Begini Cara Meningkatkan Sistem Imun Menurut Dokter

TEMPO.CO, Jakarta - Musim hujan dan munculnya varian omicron di tengah pandemi Covid-19 mungkin membuat orang merasa stres dan khawatir akan sakit. Di saat seperti inilah sistem imun atau kekebalan tubuh sangat diperlukan.

Nicole Avena, asisten profesor ilmu saraf di School of Medicine at Mount Sinai, New York, mengatakan bahwa banyak hal yang mempengaruhi sistem imunitas, termasuk diet dan nutrisi, stres, tidur, dan olahraga.

Mengubah gaya hidup seperti tidur tujuh jam setiap malam dan mengurangi stres adalah dua cara yang terbukti untuk meningkatkan kekebalan. Kurang tidur dan tingkat stres yang tinggi berdampak negatif pada kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, jelas Avena.

“Jika tidak cukup tidur, tubuh kita pada dasarnya harus bekerja lembur selama jam bangun kita hanya untuk membuatnya berfungsi dengan benar," kata Avena.

Hal yang sama berlaku untuk stres. Jika mengalami stres kronis, hormon, khususnya kortisol (alias hormon stres), dapat terpengaruh dan menyebabkan lebih banyak masalah yang dapat mengganggu sistem kekebalan.

"Jadi stres benar-benar sesuatu yang sulit untuk dikelola oleh banyak orang, tetapi sangat penting untuk mengendalikannya karena itu benar-benar dapat membantu mendukung kekebalan sistem," kata dia.

Selain cukup tidur dan mengurangi tingkat stres, olahraga juga dapat membantu mendukung sistem kekebalan, menurut Avena. Saat berolahraga, tubuh menjadi lebih kuat. Semua jenis latihan akan membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, termasuk berlari, berjalan, atau peregangan selama 10 menit.

Makanan juga dapat mempengaruhi seberapa baik fungsi sistem kekebalan, tetapi tidak hanya satu makanan tertentu. Avena merekomendasikan membatasi jumlah makanan olahan, tinggi garam, dan tinggi gula.

"Semua hal itu akan berdampak negatif pada kesehatan kita, dan pada gilirannya, pada sistem kekebalan tubuh kita," katanya.

Dia juga tidak menyarankan diet ketat karena itu membatasi tubuh mendapatkan asupan nutrisi. Ini berdampak buruk pada sistem imunitas. Sebagai gantinya, makanlah makanan yang secara alami mengandung vitamin C (seperti buah jeruk, sayuran berdaun hijau, dan ubi jalar) dan seng (seperti daging merah, kacang-kacangan, dan biji-bijian) dapat membantu. Jika tidak mendapatkan nutrisi ini dari sumber makanan, suplementasi dengan vitamin C dan seng dapat menggantikannya.

