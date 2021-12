Tak Harus Beli Baru Tiru 6 Cara Selebriti Memakai Lagi Pakaian Lamanya

Kate Middleton berbicara kepada kerumunan pekerja NHS di pemutaran film Cruella secara drive-in di Palace of Holyroodhouse di Edinburgh, Skotlandia, Rabu 26 Mei 2021. Instagram.com/@dukeandduchessofcambridges

TEMPO.CO, Jakarta - Momen karpet merah paling berkesan di tahun 2021 adalah tentang déjà vu. Banyak selebritas menentang gagasan bahwa setiap acara membutuhkan pakaian baru, dan sebagai gantinya memilih untuk mendobrak gaun dan setelan lama untuk dipakai ulang, lengkap dengan beberapa sentuhan.

Di antara perubahan dan teknik penataan, selebriti dan desainer membuktikan bahwa mungkin bahkan pakaian lama yang paling rumit akan terasa segar dan modern lagi. Setelah melihat semua gaya selebriti yang memakai pakaian lama, dan menyadari betapa ramah lingkungan sebenarnya cara ini — tentu Anda bertanya-tanya bagaimana cara mendaur ulang pakaian untuk memberikan tampilan baru pada barang-barang yang sudah lama dimiliki.

Berikut ini enam ide menarik yang terinspirasi oleh ikon mode favorit, seperti dilansir dari laman Instyle

1. Bayangkan kembali

Kate Middleton dan Pangeran William menghadiri Earthshot Prize 2021 di London, Inggris, Ahad, 17 Oktober 2021 (Instagram/@dukeandduchessofcambridge)

Kate Middleton mungkin saja menjadi ratu upcycling, dan gerakan kuncinya cukup mudah untuk Anda coba sendiri. Lakukan seperti yang dia lakukan dengan gaun Alexander McQueen yang berusia satu dekade ini dan cukup ganti aksesori Anda. Dengan penggantian sabuk yang cepat dan perhiasan yang berbeda, desain lilac tampak cukup berbeda.

2. Desain ulang



Siapa pun langsung terpesona dengan gaun pelangi aktris Never Have I Ever, Maitreyi Ramakrishnan dari Gala Tahunan yang Tak Terlupakan ke-19, tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, desain Ashwin Thiyagarajan sebenarnya terbuat dari sari yang didaur ulang. Menggunakan kembali bahan adalah langkah berkelanjutan lainnya yang bahkan disukai oleh rumah mode besar.

3. Penggunaan kembali



Tentu, itu adalah rambut pirang Hailee Steinfeld yang pertama kali menarik perhatian di Met Gala, tetapi gaun Iris van Herpen yang melawan gravitasi juga tak kalah keren. Menurut Vanity Fair, tampilan yang rumit itu dibuat dari lapisan Parley Ocean Plastic, yang bersumber dari sampah laut. Ini benar-benar pelajaran visual tentang bagaimana sampah seseorang bisa menjadi harta bagi orang lain.

4. Mewariskan

Angelina Jolie mengajak anak-anaknya, Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh dan Knox ke premier film Eternals di Los Angeles, 18 Oktober 2021. Di premier ini, Shiloh tampil mengejutkan dengan gaya terbarunya serta tinggi badan yang hampir menyusul ibunya. REUTERS/Mario Anzuoni

Mungkin ada sesuatu di lemari Anda yang tidak lagi cocok untuk Anda atau sesuai dengan gaya spesifik Anda. Seperti yang diajarkan Angelina Jolie, Anda selalu dapat memberikan karya tersebut kepada teman atau anggota keluarga. Sepanjang tur pers untuk filmnya Eternals, Jolie hadir bersama putri-putrinya yang mengenakan versi gaun lamanya yang diubah - atau diubah sepenuhnya. Zahara, misalnya, tampil memukau dengan desain manik-manik Elie Saab, yang pertama kali muncul di Academy Awards 2014.

5. Menambah aksesori

Naomi Osaka berkolaborasi dengan Levis, untuk koleksi denim upcycle. Dia juga sempat mengubah potongan jeans pendek dengan yang dihiasi dengan manik-manik. Bahkan perubahan terkecil dapat membuat perbedaan besar.

6. Menyumbangkan

Menyumbangkan selimut ke toko barang antik mungkin akan membuatnya muncul di tangga Met Gala — setidaknya, itulah kasus selimut warna-warni ini, yang dikenakan ASAP Rocky di acara 2021. Namun, ada juga pilihan lain jika Anda berharap untuk merapikan lemari Anda. Anda dapat menyumbangkan pakaian ke tempat-tempat, yang dapat mengubah pakaian tersebut menjadi kain pelapis atau kain lap, atau mengirimkan barang ke merek yang mendukung sistem mode melingkar, seperti H&M.

