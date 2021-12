Katy Perry dan Orlando Bloom Saling Kritik Cara Berpakaian

Katy Perry dan suami, Orlando Bloom di acara Power of Women 2021. Foto: Instagram/@orlandobloom

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry dan Orlando Bloom bukan hanya saling mengungkapkan cinta, tapi juga kritik. Katy mengatakan, dia dan bintang The Lord of The Rings itu tidak malu mengkritik pakaian satu sama lain.

Salah satu contohnya adalah saat Katy mempersiapkan pertunjukannya di Las Vegas akhir Desember ini. Katy mengatakan dia dan tunangannya itu membicarakan kostum dan riasannya.

"Atau saya akan mencoba sesuatu, dia akan meminta catatan dan saya akan menunjukkannya padanya. Ini menyenangkan," kata dia saat hadir di E! News' Daily Pop pada Jumat, 17 Desember 2021.

Dia mengatakan bahwa dia dan Orlando Bloom tidak menahan diri ketika memberikan pendapat jujur mereka. "Kami saling mengatakan yang sebenarnya. Aku seperti 'Sayang jangan pakai itu. Kamu terlihat seperti, sesuatu, jangan.'"

Untuk penampilannya di Las Vegas, Katy mengatakan dia akan tampil sedikit seksi dengan kostum yang dipenuhi dengan trik dan batuan permata. "Wig tidak akan menjadi liar seperti di masa lalu. Saya memberi orang-orang apa yang mereka inginkan."

"Saya kembali ke rambut hitam jadi saya akan mem-blow-nya. Ini akan menjadi hal yang besar dan lama, akan menjadi sedikit seksi," lanjut Perry. Dia menambahkan bahwa kostumnya akan memiliki trik dan banyak berlian imitasi.

Perry kembali ke warna rambut hitam khasnya pada bulan November. Dia memamerkan rambutnya di karpet merah CMA 2021 sambil mengenakan gaun kolom kulit cokelat asimetris Vivienne Westwood khusus dan perhiasan dari desainer yang sama.

Katy Perry sering mengubah penampilannya. Dia memiliki beberapa gaya ikonik dengan banyak kostum. Dan sepertinya Katy Perry berencana untuk mewariskan busana ikoniknya kepada sang putri, Daisy Dove Bloom.

