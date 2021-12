Tips Memaafkan Mantan Pacar Usai Perpisahan yang Buruk Menurut Ahli

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan berakhir karena segala macam alasan dan dalam segala macam cara. Bahkan jika Anda dan pasangan sama-sama setuju untuk berpisah, putus cinta masih sering membuat Anda merasa bingung, marah, dan kesal. Dan jika ada masalah tambahan dari pengkhianatan serius, seperti perselingkuhan, kebohongan, ghosting, atau pelecehan, belajar memaafkan mantan Anda bisa terasa seperti tugas yang sangat berat.

Breakup and relationship coach Trina Leckie mengatakan bahwa memaafkan sering kali merupakan langkah penting dalam proses move on — dan meskipun mungkin tampak seperti tindakan tanpa pamrih, berusaha memaafkan mantan pacar kemungkinan besar akan menguntungkan Anda dalam jangka panjang.

“Memaafkan bisa sangat menantang, terutama ketika lukanya sangat dalam,” kata Leckie kepada Elite Daily. “Dikatakan, pengampunan jauh lebih baik bagi Anda daripada bagi mereka, terutama dalam keadaan yang kurang menyenangkan, [jadi] Anda dapat membebaskan diri dari memikul beban di pundak Anda. Jangan beri mereka ruang dalam pikiran Anda. ”

Tentu saja, ketika cinta hilang, sulit untuk mengumpulkan energi atau kasih sayang untuk mantan yang mungkin telah menyakiti Anda sebelum, selama, atau setelah Anda putus.

Amy Chan, pendiri Renew Breakup Bootcamp dan penulis Breakup Bootcamp — The Science of Rewiring Your Heart, mengatakan bahwa proses memaafkan mantan Anda dimulai pertama kali dengan menumbuhkan rasa kasih sayang pada diri sendiri. “Jika Anda tidak memiliki belas kasih untuk diri sendiri, sangat sulit bagi Anda untuk memiliki belas kasih untuk orang lain,” katanya. "Dan belas kasih adalah bahan yang diperlukan sebelum Anda memaafkan orang lain."

Akhir dari suatu hubungan sangat intens dan penuh dengan emosi yang saling bertentangan. Untuk memaafkan mantan Anda, Anda harus membiarkan diri Anda merasakan semuanya. “Jika Anda mencintai sepenuhnya dan mendalam dengan orang ini, jika Anda berbagi bagian paling intim dari diri Anda dengan orang ini, dan kemudian Anda baik-baik saja saat putus, Anda mungkin akan menjadi psikopat,” kata Chan. “Itu tidak normal. Anda seharusnya berduka. ”

Mirip dengan Leckie, Chan berpendapat bahwa memaafkan akan membantu Anda mengurangi beban emosional yang tersisa dalam kekosongan hubungan Anda, yang penting.

“Jika Anda bisa sampai ke tempat pengampunan – dan ini adalah proses, bukan hanya tujuan – itu akan bermanfaat bagi Anda,” katanya. “Ketika kita tidak memaafkan, dan kita memiliki kebencian atau kemarahan yang kita bawa dalam hidup kita, itu dapat mempengaruhi dalam hubungan kita yang lain. Dan saya pikir itu membuat kita tidak hidup dan mencintai sepenuhnya.”

Sama seperti tidak ada satu cara untuk putus, tidak ada satu cara untuk memaafkan mantan dan tidak ada cara untuk mengatasi kehilangan hubungan. Mencari tahu bagaimana Anda bisa memaafkan mantan Anda adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan introspeksi dan usaha. Mungkin suatu hari beberapa minggu setelah perpisahan Anda, Anda akan dikejutkan dengan perasaan terbuka dan pengertian untuk mantan Anda, tetapi kemudian beberapa minggu setelah itu Anda akan marah lagi. Itu semua bagian dari proses.

Adapun waktunya, Anda tidak bisa mengharapkan diri Anda untuk segera memaafkan mantan Anda. Ini membutuhkan waktu dan refleksi dan ruang dari hubungan Anda dan mantan Anda untuk menyelidiki respons emosional Anda sendiri terhadap hilangnya hubungan Anda.

“Terlepas dari bagaimana itu berakhir, apakah itu perselingkuhan, apakah dia ghosting, apakah itu situasional, ada proses yang terjadi untuk menyembuhkan hati. Langkah pertama dalam proses itu adalah memahami bahwa Anda sedang menghadapi kesedihan.”

Pengampunan tidak dapat terjadi sampai Anda mengalami dan memproses patah hati Anda. Jangan terburu-buru untuk m n sebelum Anda benar-benar mengakui dan merasakan semua perasaan Anda saat itu muncul — baik dan buruk.

Chan mendesak untuk bersabar dengan diri mereka sendiri. “Anda harus melihat patah hati seolah-olah Anda sedang merawat patah kaki. Ini akal sehat. Anda pergi ke dokter, Anda mendapatkan gips, Anda tidak akan lari maraton, Anda mungkin hanya akan beristirahat. Tetapi ketika datang ke patah hati, kita tidak berduka dan memelihara hati seolah-olah itu patah.

Chan menggambarkan tujuh tahap kesedihan: syok, penolakan, depresi, kemarahan, tawar-menawar, akuntabilitas, penerimaan. Pengampunan biasanya datang di akhir siklus itu, dimulai dengan akuntabilitas.

“Saat itulah Anda mulai mengalihkan fokus dari 'mereka melakukan ini' atau 'mereka melakukan itu', atau 'ini sangat tidak adil' dan berubah menjadi seperti, 'bagaimana saya berkontribusi pada hubungan antara dua orang ini?'” Chan menjelaskan. Dari sana, penerimaan dan pengampunan adalah langkah alami berikutnya.

Meskipun mungkin tergoda untuk terlalu meromantisasi hubungan Anda sebelumnya, Chan mengatakan bahwa pola pikir ini dapat menghambat Anda. Saat Anda berusaha untuk memaafkan mantan pacar Anda, waspadalah jika Anda memberi kompensasi yang berlebihan dan melihat hubungan Anda dalam sudut pandang yang berbeda.

Mulailah untuk memikirkan diri sendiri. Ini adalah waktu yang penting untuk memperlakukan diri sendiri dengan lembut. Apa pun yang membebani pikiran Anda, cobalah untuk melatih self-compassion. Menurut Chan ini berbicara kepada diri sendiri dengan cara seolah-olah Anda akan berbicara dengan seorang teman yang Anda sayangi. "Banyak dari kita, tidak memiliki rasa welas asih dalam cara kita berbicara kepada diri sendiri. Jika kita berbicara dengan teman kita seperti itu, kita tidak akan punya teman. Kita bisa begitu jahat pada diri kita sendiri. Itu dimulai di sana,” ujarnya.

Self-compassion lebih mudah dalam teori daripada dalam praktik. Tetapi sebagai permulaan, Chan merekomendasikan untuk memperlambat dan meluangkan waktu untuk refleksi diri. “Anda dapat [menumbuhkan rasa welas asih] dengan latihan meditasi,” katanya. “Anda bahkan bisa menginventarisasi setiap saat Anda menghina diri sendiri atau mengkritik diri sendiri sepanjang hari."

Setelah Anda menemukan kedamaian dalam diri Anda, Anda dapat mulai menemukan kedamaian dengan mantan pacar atau pasangan. Chan mengatakan bagian dari proses ini mungkin melibatkan sedikit penggalian, atau bahkan imajinasi.

“Lihatlah orang ini yang membuat Anda merasa sangat terluka dan cobalah untuk menempatkan diri Anda pada posisi mereka,” saran Chan. Dia mengatakan bahwa ketika dia bekerja dengan orang-orang yang patah hati, dia meminta mereka untuk berbagi bagaimana menurut mereka mantan pacar mereka menangani emosi ketika mereka masih kecil sebagai titik awal.

