Jenna Dewan Jaga Kesehatan Mental dengan Meditasi dan Makan

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang melakukan self care atau perawatan diri dengan cara yang berbeda-beda. Apa pun bentuknya, self care bertujuan memberi diri sendiri kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat perasaan menjadi lebih baik. Seperti halnya yang dilakukan Jenna Dewan, ibu dua anak ini melakukan self care dengan cara bermeditasi dan makan.

Artis yang dikenal sebagai Nora Clark dalam film Step Up 2006, saat ini sering mendokumentasikan gaya hidup sehat di media sosial pribadinya. Dewan yang bekerja sama dengan Rite Aid untuk membantu keluarga tetap sehat, bersemangat untuk mengambil pendekatan holistik agar hidupnya sehat dan seimbang.

“Saya benar-benar percaya dalam melakukan semua yang saya bisa untuk tetap sehat bagi keluarga saya. Seperti setiap ibu yang bekerja di dunia, mengambil cuti untuk istirahat benar-benar tidak membantu. Saya melakukan semua yang saya bisa untuk menjaga sistem kekebalan saya agar kuat keluarga saya,” ujar Jenna Dewa, dikutip dari laman Shape.

Meskipun meluangkan waktu dari kesibukan sehari-hari untuk istirahat itu kurang dari ideal, sebenarnya ada cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. “Istirahat adalah hal yang paling sulit bagi saya, tetapi saya mencoba untuk mendapatkan sebanyak yang saya bisa. Meluangkan waktu untuk diri sendiri dalam bekerja dan keluarga sangat penting bagi saya dan bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi saya menjadikannya prioritas.”

Menggambarkan dirinya sebagai orang yang sedang memulihkan diri, Dewan mengakui bahwa secara konsisten menetapkan batasan yang memungkinkan istirahat bukanlah hal yang mudah.

Bagi mantan istri Channing Tatum ini, me time seperti pergi mendaki atau sekadar jalan-jalan. Namun, latihan meditasi adalah suatu keharusan. "Saya masuk dan keluar dari menjadi meditator yang sangat hebat dan seseorang yang melakukannya ketika mereka bisa. Melakukan meditasi sebanyak yang saya bisa untuk menjaga tingkat stres saya. Itu benar-benar baik untuk saya,” jelasnya.

Ragam metode dan meditasi yang paling baru adalah penyembuhan dengan menggunakan kristal, yang memiliki efek positif mengatasi kecemasan dan depresi. "Saya menyukai kristal dan saya belajar lebih banyak tentang sifat masing-masing kristal dan Feng Shui tentang tempat meletakkannya di rumah, dan itu hampir menjadi hobi,” ujarnya.

Tetapi mengingat koleksinya yang sekarang banyak, ada beberapa cara menggunakan kristal dalam kehidupan sehari-hari. “Kuarsa mawar di sisi tempat tidur Anda membawa energi chakra jantung, cinta, ketenangan, dan kedamaian. Amethyst, jika ada tempat di mana Anda ingin bersantai dan bermeditasi, itu adalah batu yang bagus untuk dimiliki di dekatnya dan akan membuat perasaan menjadi sedikit tenang.”

Selain itu, menurutnya makanan adalah obat. Dengan mengonsumsi makanan sehat yang bernutrisi akan membuat perbedaan besar yang dapat dirasakannya. “Suasana hati saya saat makan menjadi bukti bahwa saya dibutuhkan. Saya merasa lebih seimbang dan jarang lesu. Makanan adalah obat," tambahnya.

Bagi Jenna Dewan meluangkan waktu kepada diri sendiri tidak hanya membuat diri sendiri merasa lebih baik, tetapi juga menciptakan perasaan aman. Selain itu, dengan memberikan ruang kepada diri sendiri untuk istirahat dan mencintai diri sendiri, hal itu akan memberikan kepuasan dan ketenangan dalam hidup.

ANDINI SABRINA | SHAPE

Baca juga: Jenna Dewan Mengasuh Putri Pertamanya Sendiri Usai Lahiran Tanpa Channing Tatum

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.