HALLS of IVY Kolaborasi Adidas dan IVY Park Hadirkan Warna Cerah dan Houndstooth

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang akhir tahun adidas meluncurkan koleksi kolaborasi dengan IVY Park, jenama fashion milik Beyonce. Koleksi kelima ini disebut HALLS OF IVY, koleksi inklusif yang menyatukan semua orang, terlepas dari latar belakang, kelas, warna kulit atau keyakinan, sebagai komunitas yang mendorong kreativitas dari setiap individu.

Seperti koleksi sebelumnya, adidas x IVY PARK, “HALLS of IVY” ini menampilkan gaya ekspresif yang dibuat untuk orang dewasa dan anak-anak. Koleksi ini disertai dengan kampanye yang terinspirasi dari tagline, “Welcome to the HALLS of IVY.” Tidak terikat oleh label atau format apa pun, HALLS of IVY adalah ruang figuratif yang berada di antara tempat Anda sekarang dan tempat yang Anda cita-citakan.

Beyonce memberikan beberapa cuplikan potongan baru dari koleksi kolaborasi ini di Instagram. Namun dia tak sendiri, putrinya, Blue Ivy dan Rumi, juga menjadi model , termasuk putri Kobe Bryant, Natalia Bryant, James Harden, putri Reese Witherspoon Ava Phillippe dan Deacon Phillippe, serta Jalen Green.

Menurut keterangan resmi adidas, HALLS of IVY memercayai bahwa proses belajar juga dapat datang dari mengemukakan pendapat pribadi melalui ekspresi diri, menjalin hubungan, dan berbagi dengan orang-orang yang berpikiran sama. Ide desain koleksi didasarkan pada filosofi ini dan menghadirkan koleksi siluet mode klasik yang diresapi dengan gaya individu dan semangat mengejar impian terliar Anda.

Koleksi kolaborasi adidas dan IVY Park, jenama fashion Beyonce Halls of IVY diluncurkan pada 9 Desember 2021. (dok. adidas)

Palet warna cerah khas adidas x IVY PARK menjadi pusat perhatian dalam koleksi ini. Glen plaids, pola houndstooth, dan penjahitan struktural yang ditata ulang untuk menyampaikan kekuatan individualitas yang percaya diri. Selain itu, yang menjadi sorotan dari koleksi ini meliputi patchwork puffer, sequin duster, bralette, celana rajutan, romper, rok kulit imitasi, bodysuit, dan sejumlah pakaian anak-anak yang stylish. Untuk koleksi sepatu, diwakili oleh sneaker IVP Super Sleek Chunk sebagai tambahan baru untuk jajaran koleksi kolaboratif ini.

Di laman Instagram-nya, Beyonce juga mengingatkan koleksi IVY PARK kelima diluncurkan ini diluncurkan mulai 9 Desember 2021. "#HALLSOFIVY | adidas.com sekarang, pilih toko besok," tulisnya. Koleksi adidas x IVY PARK kelima bisa didapatkan di situs resmi adidas Indonesia dan mitra ritel adidas Indonesia.

