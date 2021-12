Kate Middleton Tampil Serba Merah di Konser Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton tampil memesona untuk menghadiri layanan lagu Natal komunitas di Westminster Abbey, London, pada Rabu sore, 7 Desember 2021. Duchess of Cambridge menjadi tuan rumah acara Royal Carols: Together At Christmas tahun ini, untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan pandemi.

Bersama suaminya, Pangeran William, Duchess Kate tampak anggun dalam balutan mantel Catherine Walker dengan kancing merah dan detail pita besar, ideal untuk musim perayaan. Gaun mantel ini merupakan versi merah dari gaun hitam yang dia kenakan saat pemakaman Pangeran Philip April lalu.

Kate memasangkan gaun mantel merah dengan sepatu merah yang serasi oleh Gianvito Rossi serta clutch berwaran serasi.

Kate menambahkan aksesori khusus untuk penampilannya, sepasang anting-anting safir dan berlian dari koleksi nenek mertuanya, Ratu Elizabeth.

Anting-anting bergaya Art Deco adalah penghargaan yang sempurna untuk Ratu Elizabeth karena anting-anting itu aslinya milik ibunda tercinta, mendiang Ibu Suri, yang meninggal pada 2002 pada usia 101 tahun. Kate pernah mengenakan anting-anting itu pada beberapa kesempatan lain.

Dia bergabung dengan suaminya Pangeran William dan anggota keluarga kerajaan lainnya, termasuk Putri Eugenie dan Putri Beatrice.

Pangeran William memilih setelan jas navy dan dasi merah senada untuk melengkapi penampilan sang istri.

Layanan lagu komunitas Together At Christmas didukung oleh Pangeran William dan Kate's Royal Foundation untuk mengakui dan merayakan karya luar biasa dari individu dan organisasi di seluruh negeri yang telah melangkah untuk mendukung komunitas mereka melalui pandemi.

Ratu Elizabeth tidak dapat hadir dalam konser itu karena sedang menjalankan tugas di Kastil Windsor. Tapi dia memberikan dukungan dengan menyumbangkan beberapa pohon Natal dari Windsor Great Park untuk membantu mendekorasi lokasi acara. Karangan bunga juga diberikan oleh Royal Horticultural Society dan akan disumbangkan ke sekolah-sekolah setempat.

“Kita telah kehilangan orang-orang terkasih, melihat para pekerja garis depan ditempatkan di bawah tekanan yang tak terukur, dan kita telah mengalami keterasingan yang menyayat hati dari orang-orang yang paling kita sayangi,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa selama isolasi, kita diingatkan betapa kuat hubungan sesama manusia, betapa manusia saling membutuhkan.

"Dan betapa mencintai dan merasakan rasa memiliki satu sama lain dapat memberikan kenyamanan di saat-saat sulit. Pentingnya kebersamaan yang sederhana,” kata Kate Middleton.

PEOPLE | HELLO! MAGAZINE

