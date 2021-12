Rose Blackpink Rilis Cerita Pengantar Tidur

TEMPO.CO, Jakarta - Rose Blackpink menggunakan bakat vokalnya dengan cara lain. Selain bernyanyi, dia kini memiliki cerita pengantar tidur “Grounded With Rosé".

Bintang K-pop tersebut merilis cerita pengantar tidurnya pada Selasa, 7 Desember 2021, bekerja sama dengan aplikasi tidur Calm.

“Saya sangat ingin berbagi berita menarik ini denganmu semua, tetapi akhirnya saya dapat memberitahumu, saya memiliki kisah tidur saya sendiri," kata penyanyi itu saat mengumumkan perilisan di Instagramnya.

Sebelum memiliki cerita pengantar tidur sendiri, Rose mengaku menggunakan aplikasi tersebut hampir dua tahun lalu. Menurut dia, aplikasi itu membantu dia mendapatkan tidur nyenyak di tengah kesibukannya bersama girlband-nya Blackpink. Dulu dia pernah bermimpi ingin memiliki cerita tidur sendiri dan kini hal itu terwujud.

"Saya pasti tidak akan bisa tertidur dengan cerita tidur saya sendiri dulu (masih terbiasa mendengar suara saya sendiri yang berbicara lol) tapi saya tidak sabar menunggu kalian mendengarnya," dia menambahkan.

Menurut Teen Vogue, Rose menggali beberapa kebiasaan dan masalahnya tidurnya sendiri serta cara dia relaksasi dalam cerita sepanjang 30 menit itu. Rose juga akan menceritakan bagaimana Calm dan anak anjingnya, Hank, telah membantunya merasa lebih membumi.

Penyanyi itu juga berbicara kepada pendengar melalui serangkaian latihan pernapasan dan meditasi untuk meningkatkan relaksasi dan melepaskan stres dan lingkungan mereka untuk membantu tidur malam yang nyenyak. Grounded With Rosé" juga menyertakan musik oleh komposer Kent Sparling, yang telah berkontribusi pada soundtrack film seperti Minari dan Lost in Translation.

Penyanyi berusia 24 tahun ini adalah pengisi suara terbaru di aplikasi ini. Pada Juli, aplikasi itu mengumumkan kemitraan dengan Harry Styles, setelah beberapa selebriti lain seperti Kelly Rowland, LeBron James, Laura Dern, Lucy Liu, Matthew McConaughey dan banyak lagi yang memberikan suara mereka untuk narasi cerita.

Rose Blackpink baru-baru ini merilis EP solo pertamanya, R-yang berisi single “On the Ground” dan “Gone”-melalui YG dan Interscope pada bulan Maret. “On the Ground” mencapai No. 1 tempat di Billboard Global 200 dan Billboard Global Excl. US chart, sementara "Gone" mencapai No. 29 dan no. 17 di tangga lagu masing-masing.

TEEN VOGUE | BILLBOARD

