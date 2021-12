Gaya Klasik Nicole Kidman dengan Gaun Glamor di Premier Being The Ricardos

Nicole Kidman di pemutaran perdana Being The Ricardos, di Los Angeles, Amerika Serikat, Senin 6 Desember 2021. Instagram.com/@kdeenihan

TEMPO.CO, Jakarta - Nicole Kidman tampil bergaya glamor Old Hollywood di pemutaran perdana film "Being the Ricardos" di Los Angeles, Amerika Serikat, Senin 6 Desember 2021.

Aktris berusia 54 tahun ini mengenakan ballgown tulle Armani Prive tanpa tali dengan garis leher bentuk hati yang berkilau. Penampilannya semakin glamor dengan perhiasan berlian, jam tangan Omega dan sepatu Jimmy Choo. Demi menjaga hal-hal klasik dengan rambut dan riasannya, Kidman memadukan lipstik merah cerahnya dengan updo yang chic.

Gaya retronya pas, saat Kidman berperan sebagai Lucille Ball dalam film biografi arahan Aaron Sorkin yang akan datang. Sementara dia sebelumnya mengatakan dia hampir berubah pikiran untuk memainkan ikon sitkom setelah reaksi casting, penampilannya sekarang menghasilkan getaran Oscar.

"Pemutaran perdana Being The Ricardos di Los Angeles, sangat bahagia berada di sini," tulis Kidman di unggahan Instagram-nya, yang menunjukkan beberapa momen dari acara itu.

Nicole Kidman dan Javier Bardem di pemutara perdana Being The Ricardos, di Los Angeles, Amerika Serikat, Senin 6 Desember 2021. Instagram.com/@nicolekidman

Dua orang yang mungkin tidak terburu-buru untuk menonton? Dua putri Kidman, Sunday dan Faith. Dia mengatakan kepada Page Six di pemutaran perdana film di New York bahwa mereka sebagai kritikus terberat belum melihat film yang sangat dinanti."Mereka sebenarnya tidak tertarik sekarang," katanya. "Saya bilang, 'Anda ingin datang menontonnya?' Dan mereka bilang, 'Tidak.'"

Trailer untuk film tersebut melihat si rambut merah alami berubah menjadi Ball dengan alis tipis, gaya retro, dan apa yang disebutnya bagian tersulit adalah suara berat sang bintang.

Javier Bardem, yang memerankan Desi Arnaz, mengatakan kepada TODAY bahwa melihat Kidman sebagai Ball untuk pertama kalinya membuat dirinya tidak bisa berkata-kata. "Saya sedang melakukan tes saya dengan pakaian, rambut, riasan, dan kemudian dia masuk ... dan ada keheningan," katanya. "Mereka benar-benar memaku tampilan Lucy Ricardo, bukan?"

"Being the Ricardos" berkisar pada minggu produksi yang penuh gejolak di "I Love Lucy" dan drama kehidupan nyata antara Ball dan suaminya Arnaz - baik di layar maupun di luar. Film ini tayang perdana di bioskop pada 10 Desember dan akan tersedia di Amazon Prime Video pada 21 Desember.

