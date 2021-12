Kembali Tampil di Karpet Merah Jennifer Lawrence Merasa Rohnya Keluar

Jennifer Lawrence saat menghadiri pemutaran perdana film Don't Look Up, Minggu 5 Desember 2021. Instagram.com/@fulviafarolfi

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lawrence mengungkapkan tentang kembalinya dia ke karpet merah. Dia menggambarkannya sebagai pengalaman "keluar dari tubuh". Aktris berusia 31 tahun, yang saat ini sedang mengandung anak pertamanya dengan suaminya Cooke Maroney, menghadiri pemutaran perdana film terbarunya Don't Look Up, pada Minggu, 5 Desember 2021, di New York, Amerika Serikat.

Berbicara dengan E!, Lawrence mengatakan bahwa dia merasa "keluar dari tubuh," menambahkan, "Saya, seperti, tidak di sini - jika itu masuk akal. Saya tidak memprosesnya."

Calon ibu, yang juga berpose dengan lawan mainnya Leonardo DiCaprio di karpet, mengenakan gaun Dior yang gemerlap dengan lengan jubah semi-tipis. Dia melengkapi penampilannya dengan perhiasan Tiffany & Co. dan tatanan rambutnya ditarik ke belakang.

Leonadro DiCaprio dan Lawrence membintangi komedi gelap, disutradarai oleh Adam McKay, sebagai dua astronom yang memulai tur media untuk memperingatkan publik bahwa meteor akan menghancurkan Bumi hanya dalam enam bulan. Film itu juga dibintangi oleh Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Himesh Patel, Cate Blanchett, Rob Morgan, dan Tomer Sisley. Don't Look Up tayang perdana di bioskop tertentu pada 10 Desember dan tayang di Netflix pada 24 Desember.

Jennifer Lawrence dan Maroney menjalin hubungan sejak Juni 2018. Pasangan ini bertunangan pada Februari 2019 dan menikah pada 19 Oktober 2019. Lawrence baru-baru ini mengatakan dalam edisi Desember Vanity Fair bahwa dia berharap untuk melindungi privasi anaknya sebanyak mungkin.

"Jika saya berada di pesta makan malam, dan seseorang seperti, 'Ya Tuhan, Anda sedang mengandung,' saya tidak akan seperti, 'Ya Tuhan, saya tidak bisa membicarakannya. Jauhi saya, dasar psiko!' Tetapi setiap naluri dalam tubuh saya ingin melindungi privasi mereka selama sisa hidup mereka, sebanyak yang saya bisa," katanya.

"Saya tidak ingin siapa pun merasa diterima dengan keberadaan mereka," tambah Lawrence. "Dan saya merasa seperti itu baru dimulai dengan tidak memasukkan mereka ke dalam bagian pekerjaan saya ini."

Dia juga membahas hiatusnya dari sorotan dan mengatakan kepada reporter Vanity Fair Karen Valby di bagian atas wawancara bahwa dia "sangat gugup" untuk berbicara tentang apa yang dia lakukan, menunjukkan bahwa dia belum berbicara kepada publik.

"Dan untuk kembali sekarang, ketika saya memiliki semua aksesori baru yang ditambahkan ke hidup saya yang jelas ingin saya lindungi ..." lanjut Jennifer Lawrence merujuk pada kehamilannya. "Aku gugup untukmu. Aku gugup untukku. Aku gugup untuk para pembaca!"

PEOPLE

