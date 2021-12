Raih Album of The Year, Lyodra Tampil Angun dalam Balutan Gaun Berpayet

TEMPO.CO, Jakarta - Lyodra meraih penghargaan Album of The Year dalam ajang Indonesia Music Awards 2021 Langit Musik. Dia juga sempat berkolaborasi dengan Maia Estianty dan Mahalini menampilkan lagu berjudul Salahku Terlalu Mencintaimu.

Lyodra tampil anggun mengenakan gaun keemasan yang dihiasi payet. Gaun rancangan Lisa Ju memiliki potongan yang pas ditubuhnya, serta belahan tinggi di bagian depan. Rambut panjangnya ditata bergelombang dan digerai, sedangkan makeup-nya nampak flawless. Dia juga mengenakan aksesori berupa anting panjang.

Di laman Instagram-nya, Lyodra mengucapkan terma kasih untuk tim yang membantunya memenangkan penghargaan ini. “’Album of the year’. Thank God. Thank you mylyodra dan seluruh pencinta karya karya aku, pencipta lagu di album ini hebat banget, dan semua tim dibalik album ini,” tulis penyanyi jebolan Indonesian Idol ini. “Kiranya album ini membuat aku lebih semangat dalam berkarya. I love u all.”

Sementara itu, Maia Estianty yang sempat tampil bersama Lyodra dan Mahalini mengaku nervous. “Sudah lama tidak perform… Jadi setiap mau perform, berasa kayak mau ujian nasional… Kali ini berkolaborasi dengan dua penyanyi tergalau jebolan Indonesia Idol yang cantik-cantik Lyodra dan Mahalini Rajarja,” tulisnya di Instagram. “Dan juga mendapatkan Album of The Year.. Selamat ya Lyodra.. and selamat juga buat Mahalini sebagai New Comer…”

Maia berseloroh penampilannya dengan Lyodra dan Mahalini mengingatkan pada duo RATU. Namun dia menilai kedua penyanyi muda ini sangat berbakat. “Bukan Duo RATU… Tapi trio RATA !!!! Rata semua, Ratain abeess vokalnya, keren-keren mereka…Apa gw bikin trio aja kali ya? Bangga sama anak-anak ini,” tambahnya.

Selain Lyodra, Mahalini juga meraih penghargaan New Artist of The Year. Pemenang penghargaan lainnya termasuk Lesti Kejora yang mendapatkan penghargaan Collaboration of The Year, Female Single of The Year, Social Media Artist of The Year, dan TOP Nada Sambung of The Year.

