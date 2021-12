Kim Kardashian Rayakan Ultah Saint ke-6, Teman Terbaiknya Berpelukan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian merayakan ulang tahun putranya Saint West yang ke-6, Minggu 5 Desember 2021. Dia membagikan beberapa foto putranya dari tahun ke tahun di Instagram.

"Bayiku Saint berusia 6 tahun hari ini!" tulis Kardashian West, dalam caption postingan Instagram-nya. "Tidak ada orang sepertimu dan senyummu dan keterampilan negosiasimu. Aku belum pernah bertemu orang yang menganggap Roblox seserius dirimu!"

"Terima kasih telah menjadi sahabatku dengan pelukan terbaik! Kamu bangun hari ini dan berjanji akan meringkuk denganku sampai kamu berusia 10 tahun! lol," tambahnya. "Aku cinta padamu selamanya!!!"

Adik Kim Kardashian, Khloe Kardashian ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Saint, di kolom komentar unggahan itu. "Yang paling lucu!!!!!!!!!! Kami semua mencintaimu Sainty!!!!!," tulisnya.

"Sainty yang berharga," tulis ibu Kim, Kris Jenner.

Sementara Kourtney Kardashian mengunggah foto Saint dan putranya, Reign. "Namanya duo keren, Selamat ulang tahun Sainty yang manis," tulisnya dalam keterangan unggahan foto itu.

Kanye West bersama anak-anaknya di acara pemutaran album keduanya, Donda. Instagram.com/@kimkardashian

Melansir laman People, selain Saint, pendiri SKIMS juga ibu dari putra lainnya Psalm, 2 tahun dan putri North, 8 tahun dan Chicago, 3 tahun, dengan suaminya yang terasing, Kanye West.

Kembali pada bulan September, Kardashian West memamerkan bahwa dia mewariskan gen fashion dalam keluarganya kepada Saint ketika dia berbagi foto penampilan mereka bergaya seperti pemeran film Matrix di Instagram.

Di sana, bintang Keeping Up With The Kardashian itu itu mengoordinasikan pakaiannya dengan putranya dalam warna hitam yang serasi dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan judul dua emoji ninja.

Dalam foto-foto lucu, Kardashian West mengenakan kulit hitam, jaket kain panjang lantai berlapis kulit yang serasi, minidress turtleneck tiruan dengan stiletto kulit setinggi paha. Dia juga melengkapi penampilannya dengan kacamata hitam sampul, sarung tangan kulit hitam, dan ikat pinggang rantai perak.

Baca juga: Punya Selera Fashion yang Tajam, Kim Kardashian Raih Fashion Icon Awards

