Gaya Enzy Storia dan 2 Influencer dengan Siluet Unik Lovvit Kate Spade New York

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang tahun 2022, Kate Spade New York mengajak para wanita menjadi versi baru yang lebih baik untuk tahun depan, dengan menghadirkan Lovitt, sebagai pilihan tas klasik terbaru untuk semua orang. New year, new me! Motivasi yang tak pernah terlewatkan di setiap momen menyambut tahun baru.

Lovitt merupakan tas berstruktur berukuran medium yang dapat dipadukan dengan berbagai macam busana dan nyaman digunakan dengan pilihan strap top handle serta strap panjang dengan fitur adjustable. Hadir dalam berbagai pilihan warna serta model, Lovitt memiliki aksen klasik dengan fitur flap simpel dengan logo spade yang menjadi signature look dari tas ini.

Desainnya yang simpel membuat Lovitt menjadi tas andalan bagi beberapa selebriti Indonesia seperti Enzy Storia dan Alika Islamadina. Berikut ini gaya mix and match para selebriti dengan tas Lovitt, dari keterangan pers Kate Spade New York.

1. Enzy Storia

Untuk style Enzy yang simpel, presenter Tonight Show ini memilih Lovitt berukuran kecil untuk menemani kegiatannya sehari-hari. Dipadukan dengan t-shirt serta celana baggy, Enzy Storia terlihat effortless dengan tas Lovitt Small Top Handle dengan tekstur croc-embossed yang memberikan efek edgy dalam tampilannya kali ini.

2. Alika Islamadina

Berbeda dengan Enzy, Alika memilih Lovitt dengan ukuran medium sebagai pelengkap penampilannya kali ini. Alika memadukan Lovitt berwarna hitam dengan kemeja berwarna fuschia ,celana jeans dan loafers, memberikan tampilan preppy namun tetap kasual dan nyaman digunakan untuk beraktivitas seharian.

3. Tasya Kisty

Buat yang ingin tampil berbeda, bisa menyontoh padu padan salah satu influencer fashion Tasya Kisty yang memilih tas Lovitt dengan motif polkadot. Tasya mengenakan setelan blazer dan celana berwarna biru yang dipadukan dengan Lovitt Small Top Handle berwarna hitam dengan motif polkadot untuk memberikan aksen pop dalam penampilannya kali ini. Setelan blazer yang biasa terkesan formal pun berubah menjadi lebih playful dengan padu padan yang dipilih oleh Tasya.

