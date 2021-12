Pentingnya Ibu Menyusui Konsumsi Vitamin D untuk Bayi dan Kekebalan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Selain memberi nutrisi pada tubuh Anda dengan makanan sehat, beberapa nutrisi, khususnya, juga harus menjadi prioritas utama sebelum, selama, dan setelah kehamilan karena perannya dalam kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi, serta dalam perkembangan bayi. Nutrisi tertentu, seperti folat, kolin, dan DHA, telah dipuji sebagai nutrisi yang penting, namun itu bukan satu-satunya yang patut diperhatikan selama masa penting dalam hidup ini. Faktanya, tinjauan penelitian baru-baru ini lebih lanjut menegaskan bahwa vitamin D adalah nutrisi lain yang harus diprioritaskan pada titik penting ini.

Vitamin D mungkin paling dikenal untuk membantu menjaga keseimbangan kalsium yang tepat dalam tubuh untuk mendukung tulang yang kuat dan sehat. Tapi juga berfungsi untuk mendukung kekebalan dan kesehatan usus, meningkatkan tiroid yang sehat, dan membantu Anda menjaga suasana hati yang seimbang. Maka, tidak mengherankan bahwa kekurangan vitamin D (yang mempengaruhi hampir sepertiga populasi), telah dikaitkan dengan segala hal mulai dari perubahan suasana hati dan kekebalan hingga kesehatan tulang yang kurang optimal.

Selama kehamilan, penelitian telah mengaitkan status vitamin D yang sehat pada ibu dengan hasil ibu dan bayi yang lebih baik terkait dengan kepadatan tulang, fungsi kekebalan, pertumbuhan janin, dan kesehatan metabolisme ibu, menurut dokter kedokteran integratif dan fungsional Alejandra Carrasco, dann karena kebutuhan vitamin D bayi berarti peningkatan kebutuhan ibu juga, suplementasi (khususnya vitamin D3) tampaknya penting untuk kecukupan vitamin D ibu dan bayi.

Jelas, pentingnya vitamin D selama kehamilan cukup mapan — dan sekarang, penelitian baru menegaskan pentingnya vitamin D selama menyusui juga. Sebuah tinjauan ilmiah baru-baru ini yang diterbitkan di Advances in Nutrition menganalisis 19 uji klinis untuk menentukan efek suplementasi vitamin D ibu pada status vitamin D ibu dan bayi selama menyusui. Penelitian menemukan bahwa bayi yang disusui secara eksklusif (yang berarti mereka tidak menerima bentuk nutrisi atau suplemen lain) telah meningkatkan status vitamin D ketika ibu mereka sendiri yang menambahkan nutrisi yang larut dalam lemak.

"Seorang ibu yang kekurangan [vitamin D-] menyebabkan bayi yang kekurangan," kata Carol Wagner, salah satu penulis review dan profesor di Medical University of South Carolina, seperti dilansir dari laman Well and Good. Kekurangan tidak hanya mempengaruhi perkembangan tulang pada bayi, tetapi juga sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh mereka yang sedang berkembang, catatnya.

Dan meskipun Wagner mengatakan bahwa "ada keengganan oleh profesi medis untuk menerima suplementasi vitamin D ibu selama menyusui," dia berharap tinjauan ini akan menjadi langkah untuk mengubah pendapat medis tentang bagaimana status vitamin D bayi dapat didukung secara langsung dan mudah.

Satu kesimpulan yang sangat menarik dari penelitian hingga saat ini: Dosis vitamin D yang lebih tinggi daripada yang digunakan secara tradisional paling membantu dalam mengatasi kekurangan vitamin D pada ibu menyusui dan bayi yang disusui, menurut para peneliti dan ilmu pengetahuan kolektif. Faktanya, setelah mengevaluasi berbagai percobaan dalam ulasan tersebut, para ilmuwan dan dokter menyimpulkan bahwa seorang ibu yang memberikan suplemen lebih dari 6.000 IU vitamin D3 per hari secara efektif mengoreksi kekurangan pada dirinya dan anaknya. Untuk benar-benar menyimpulkan ini, Wagner dan peneliti lain mengatur hasil penelitian yang mereka sertakan untuk menunjukkan dengan jelas dampak tambahan dari dosis vitamin D yang lebih tinggi.

