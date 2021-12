Chrissy Teigen Buat Perayaan untuk Anaknya yang Sudah Divaksinasi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Chrissy Teigen dan John Legend membuat perayaan kecil untuk anak pertamanya, Luna, yang baru mendapatkan vaksin Covid-19 kedua. Keduanya berbagi foto sang putri di Instagram, dia tersenyum memegang es krim di satu tangan dan masker di tangan lainnya.

"Second shot queeeeen! go big girl go big girl go!" tulis Chrissy bangga, di unggahan Instagram Story, Rabu, 1 Desember 2021.

John Legend juga membagikan foto momen penting itu di Instagramnya. "mengajak gadis besar saya beli es krim untuk merayakan suntikan keduanya," kata bintang pemenang Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Awards itu.

Luna adalah anak pertama Chrissy dan John Legend yang saat ini berusia 5 tahun. Pada akhir Oktober, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau FDA Amerika Serikat mengizinkan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 untuk penggunaan darurat pada anak-anak usia 5 hingga 11 tahun.

Orang tua dapat membawa anak-anak mereka untuk divaksinasi di dokter anak, rumah sakit anak, apotek, dan sekolah.

Lebih dari 1.400 kasus COVID-19 baru dilaporkan di Los Angeles pada 1 Desember, menurut data LA Public Health.

Tujuan utama vaksin Covid-19 adalah membantu tubuh mengenali dan melawan virus corona, dan meminimalkan gejala jika menular.

Chrissy dan John Legend sering membagikan pencapaian anak-anaknya dengan pengikut media sosial mereka.

Bulan lalu, Legend memposting foto putrinya berpose di sebelah putranya Miles Theodore, 3, setelah Luna mendapatkan trofi sepak bola pertamanya.

"Luna sangat bangga dengan trofi (partisipasi) pertamanya dan begitu pula Miles," tulis penyanyi itu di samping foto Luna yang memakai kaus sepak bola ungunya.

Chrissy Teigen sendiri baru merayakan ulang tahunnya yang ke-36 pada akhir November lalu.

