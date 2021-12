Fashion Hitam Putih Han So Hee hingga Moon Ga Young di Asia Artist Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Asia Artist Awards 2021 digelar pada Kamis, 2 Desember 2021, di KBS Arena Hall, Korea Selatan. Diselenggarakan oleh Star News dan Star Continent, upacara tahunan pertama kali dimulai pada 2016 dan menghormati aktor dan penyanyi di seluruh Asia.

Leeteuk Super Junior dan mantan anggota IZ*ONE Jang Won Young menjadi pembawa acara Asia Artist Awards. Tahun ini akan menjadi tahun keenam berturut-turut Leeteuk menjadi pembawa acara. Selain itu, beberapa selebriti nampak menghadiri acara tersebut dengan ragam fashion terbaik mereka di karpet merah.

1. Han So Hee

Aktris yang meraih penghargaan Asia Artist Awards 2020 berkat perannya dalam drama The World of Married ini tampil elegan. Han So Hee mengenakan gaun hitam one shoulder dari koleksi Celine, menurut laman Instagram All K Fashion. Gaun mengkilap itu memiliki detail belahan tinggi di sebelah kiri. Dia melengkapi penampilannya dengan high heels bertali, tas mikro hitam, serta perhiasan anting dan cincin Chaumet.

2. Jeon Yo Been

Aktris Vincenzo tampil edgy mengenakan setelan jas hitam dan celana panjang berpotongan lebar dari koleksi Dolce & Gabbana. Alih-alih blouse atau kamisol, Jeon Yo Bin memadupadankan jasnya dengan bralette.

3. Moon Ga Young

Moon Ga Young tampil feminin mengenakan gaun putih satin-crepe Eliza dari koleksi Alex Perry. Penampilan pemeran Im Ju Gyeong dalam drama True Beauty ini semakin elegan dengan perhiasan anting panjang dan gelang. Di ajang ini, dia dan Cha Eun Woo lawan mainnya dalam True Beauty meraih penghargaan Best Emotive Award.

4. Yuri SNSD

Yuri SNSD juga tampil bergaya edgy di Asia Artist Awards 2021. Dia mengenakan mini dress model blazer B-Logo dari koleksi Balmain. Dress mini itu memiliki detail belt dengan logog B serta kancing emas. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai ke belakang. Dia juga melengkapi penampilannya dengan perhiasan anting dan kalung panjang.

