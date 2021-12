6 Hobi Kreatif yang Bisa Meredakan Stres, Menari hingga Fotografi

TEMPO.CO, Jakarta - Sedikit kreativitas bisa membantu mengontrol stres. Sebab, itu bisa membuat pikiran dan tubuh istirahat dari rentetan stres yang terus-menerus.

Penelitian yang diterbitkan pada 2018 di Behavioral Sciences menemukan bahwa Terapi Seni Kreatif (seni, musik, tari, drama) mencegah stres dan meningkatkan manajemen stres. "[Aktivitas kreatif ini] memberi kita jeda sementara dari fokus pada masalah sehari-hari apa pun yang kita alami," kata Chloe Carmichael, psikolog klinis dan penulis Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety. "Selain itu, membuka kapasitas kreatif kita dapat membantu kita untuk jadi pemecah masalah yang lebih efektif, yang dapat mengurangi stres."

Kegiatan menenangkan tidak selalu harus mahal, tidak membutuhkan keahlian, dan tidak harus menyita banyak waktu. Mempelajari lebih banyak tentang hobi kreatif dan cara melakukannya sering juga hanya dengan sekali klik. YouTube, misalnya, bisa jadi salah satu sumber untuk menonton tutorial dan mendengarkan pelajaran.

Berikut beberapa hobi kreatif yang bisa membantu mengelola stres.

1. Menari

Tarian gratis di YouTube atau tarian dengan instruktur menjadi pilihan bagus untuk pereda stres yang didukung penelitian. Pennsylvania State University menemukan bahwa menari mengurangi stres, sama seperti bentuk olahraga lainnya. Menari melepaskan endorfin, hormon bahagia, membuat tubuh dan pikiran merasa baik dengan cepat.

2. Seni

Menggambar, membuat sketsa, mewarnai, dan melukis, semua hobi ini akan membuat fokus pada proyek kreatif daripada kekhawatiran yang sedang dialami. Bahkan, penelitian dari Harvard menyimpulkan bahwa menggambar dan melukis, khususnya, menghilangkan stres.

3. Menulis

Membuat jurnal, menulis cerita pendek, atau menulis surat diketahui dapat membantu meredakan stres. Peneliti dari Harvard menemukan bahwa menulis tentang emosi mengurangi stres, polos dan sederhana.

4. Memainkan alat musik

Perhatikan bagaimana seseorang merasa bahagia setelah mendengarkan lagu. Begitu juga membuat musik. Tidak hanya memungkinkan untuk mengekspresikan diri, alunannya juga dapat membangkitkan keadaan emosional.

Penelitian yang diterbitkan di Federal Practitioner menemukan bahwa belajar memainkan alat musik memberikan pelepasan emosional, dan ada bukti bahwa bermain alat musik menimbulkan perubahan otak yang secara positif mempengaruhi fungsi kognitif dan mengurangi stres.

5. Merajut

Merajut adalah hobi meditatif lainnya. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam British Journal of Occupational Therapy menunjukkan bahwa latihan merajut secara teratur meningkatkan kesejahteraan pribadi; juga ditemukan hubungan antara frekuensi merajut dengan perasaan tenang dan bahagia.

6. Fotografi

Tidak perlu kamera mahal untuk menjadikan fotografi amatir sebagai hobi. Menggunakan ponsel jadi pilihan yang sangat bagus untuk foto sehari-hari yang membuat seseorang bahagia dengan memanfaatkan otak kreatif. Menurut penelitian dari University of Lancaster, memotret setiap hari meningkatkan kesejahteraan. Ini membuat seseorang menemukan makna dalam hal-hal kecil setiap hari, serta mendorong aktivitas fisik dan lebih banyak waktu di luar ruangan, yang keduanya juga bisa jadi pengurang stres yang sangat baik.

