Cara Menentukan Antioksidan Terbaik untuk Kulit Berjerawat hingga Kusam

TEMPO.CO, Jakarta - Kulit yang sehat membutuhkan antioksidan untuk berfungsi maksimal. Antioksidan adalah tambahan yang harus dimiliki untuk rutinitas perawatan kulit Anda. Dengan menargetkan radikal bebas, antioksidan dapat memberikan semua jenis manfaat perawatan kulit.

Termasuk kelebihan radikal bebas menyebabkan stres oksidatif, yang mengakibatkan kerusakan kolagen, penghalang proses perbaikan alami kulit dan peradangan. Ini juga dapat melemahkan penghalang kulit dan mengganggu mikrobioma kulit Anda. Ini semua dapat menyebabkan indikator estetika seperti perubahan warna, kendur, flare-up, jerawat, garis-garis halus, dan banyak lagi. Saat itulah antioksidan turun tangan untuk membantu. "Antioksidan adalah senyawa yang mencegah oksidasi," kata dokter kulit bersertifikat Debra Jaliman, seperti dilansir dari laman Mind Body Green.

Apa artinya? "Ini pada dasarnya adalah zat yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas," jelas dokter kulit Orit Markowitz. "Antioksidan adalah hal-hal yang berinteraksi dengan radikal bebas, dan mereka semacam mengurangi radikal bebas ini pada kulit kita, menciptakan lingkungan yang lebih sehat."

Dengan bantuan antioksidan, kulit dapat memperbaiki tekstur, warna, dan kesehatan menyeluruhnya dengan menargetkan segala hal mulai dari garis halus hingga jerawat hingga kusam.

Cara menentukan antioksidan yang terbaik untuk kulit

1. Untuk flek hitam & produksi kolagen: Vitamin C

Serum dan pelembab sama-sama mengiklankan formula vitamin C mereka. Meskipun vitamin C memiliki banyak manfaat perawatan kulit, vitamin C yang paling disukai adalah kemampuannya untuk mencerahkan kulit dan meminimalkan bintik hitam yang terkait dengan photoaging, yang sering disebabkan oleh kerusakan akibat sinar UV. Vitamin C juga telah terbukti mendukung produksi kolagen dan menstabilkan kolagen alami seseorang. Secara keseluruhan, antioksidan ini memberikan kulit yang lebih halus dan lebih bercahaya.

2. Untuk dukungan penghalang: Koenzim Q10

Karena perlindungan antioksidan adalah bagian penting dari perawatan penghalang Anda, antioksidan topikal apa pun yang tidak menyebabkan iritasi akan meningkatkan kesehatannya. Namun, koenzim Q10 (CoQ10) mungkin merupakan pilihan terbaik Anda jika Anda berurusan dengan masalah epidermis. CoQ10 adalah senyawa yang larut dalam lemak yang ditemukan di semua sel Anda yang memiliki sifat antioksidan kuat: Ini melindungi terhadap peroksidasi lipid, suatu proses di mana radikal bebas merusak membran sel yang mengarah ke fungsi penghalang yang melemah. Selain itu, koenzim berperan dalam produksi energi sel kulit, yang berarti menggunakan bahan tersebut dapat membantu sel-sel kulit menjadi muda dan sehat.

3. Untuk kulit kering: Vitamin E

Vitamin E adalah vitamin larut lemak yang paling umum di kulit, menjadikannya penting untuk kesehatan kulit. Ini mempercepat proses penyembuhan kulit, sekaligus memberikan manfaat pelembap, menjadikannya bahan yang bagus untuk semua jenis krim dan losion. Seolah itu belum cukup, vitamin E juga mendukung dan menstabilkan antioksidan lain untuk membantu mereka melakukan tugas yang diberikan.

4. Untuk jerawat: Niacinamide

Juga dikenal sebagai vitamin B3, niacinamide adalah antioksidan kuat yang menenangkan yang meningkatkan tekstur dan warna kulit. "Niacinamide sangat ringan dan baik untuk orang dengan kulit sensitif," kata Jaliman. Ini karena kemampuannya untuk memperkuat penghalang kulit. Ini juga mengandung sifat anti-inflamasi, yang membantu menenangkan jerawat dan melawan kemerahan yang umum terjadi pada jerawat. Faktanya, satu penelitian menemukan bahwa bahwa ketika dioleskan, niacinamide dapat mengobati jerawat sedang serta antibiotik topikal apa pun.

Markowitz mencatat bahwa ada faktor lain yang menyebabkan jerawat yang tidak dapat dilawan oleh niacinamide dan antioksidan lainnya. "[Antioksidan] tidak akan mengurangi bakteri atau kelenjar sebasea atau produksi sebum," katanya. "Tetapi apa pun yang menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan keseimbangan pH yang lebih baik pada kulit, bahkan sesuatu yang sederhana seperti air misel, akan mengurangi jumlah jerawat."

5. Untuk garis halus: Retinol

Sebagai turunan vitamin A, retinoid dianggap sebagai antioksidan. Ini adalah salah satu bahan anti-penuaan yang paling efektif: Berkat struktur molekulnya yang kecil, ini adalah antioksidan yang sangat efektif untuk menembus jauh ke dalam kulit untuk merangsang produksi kolagen sekaligus mempercepat pembaruan dan perbaikan sel. "Retinol mengikat reseptor retinoid di dalam sel kulit," kata ahli kulit bersertifikat Joshua Zeichner. "Ini mengaktifkan gen yang meningkatkan produksi kolagen." Efek ini diamati dalam penelitian kecil pada manusia, di mana pengobatan retinol merangsang produksi kolagen pada kulit dewasa, membantu mengurangi munculnya kerutan. Ini memberi kulit hasil akhir yang lebih halus dan lebih muda yang membuat jam usia Anda kembali lagi

6. Untuk kulit kusam: Retinol dan Vitamin C

Kedua antioksidan ini dapat memberikan hasil akhir yang glowing pada kulit. Jaliman mengatakan retinol adalah yang terbaik, "karena mengurangi kekompakan sel-sel luar dan membantu pengelupasan kulit." Namun, kemampuan vitamin C untuk mencegah dan mengobati photoaging juga menjadikannya bahan pencerah bagi mereka yang mencari kulit bercahaya yang memukau.

7. Untuk sensitivitas: Polifenol

Antioksidan ini ditemukan dalam hal-hal seperti teh hijau serta buah-buahan tertentu, sayuran, dan tumbuhan lainnya. Seiring dengan sifat antioksidan yang bertahan melawan stres oksidatif, polifenol juga mengandung sifat anti-inflamasi yang membantu mengurangi tanda-tanda kulit sensitif, seperti kemerahan atau iritasi. Ada juga resveratrol, yang merupakan jenis polifenol dan antioksidan hebat lainnya yang memiliki manfaat anti-inflamasi, antijamur, dan antibakteri. Molekul ini dapat ditemukan di kulit buah-buahan seperti anggur dan beri. Ada ribuan polifenol, tetapi mereka juga mengandung beberapa perilaku antioksidan serupa.

Baca juga: 5 Makanan yang Mengandung Antioksidan Tinggi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.