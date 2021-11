Jika Ingin Kekebalan Tubuh Kuat, Jangan Lakukan 5 Kebiasaan Makan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Mencuci tangan dengan benar, menghindari keramaian, dan menjauhi orang sakit dapat mencegah tertular penyakit. Tapi itu saja mungkin tidak cukup untuk membuat tetap aman. Faktanya, banyak dari kebiasaan makan yang dapat mengurangi fungsi kekebalan tubuh.

Inilah kebiasaan makan yang harus dihindari agar imunitas lebih kuat.

1. Menu harian tidak beragam

Dilansir dari Eat This Not That, Pakar gizi Amanda Sauceda mengatakan bahwa kurangnya keragaman di piring dapat membuat sistem kekebalan tubuh kurang kuat.

"Jika Anda makan hal yang sama berulang-ulang, itu bisa menjadi potensi penurunan kesehatan kekebalan tubuh. Karena 70 persen sistem kekebalan ada di usus, jadi pastikan usus selalu sehat,” kata dia. “Cara mudah untuk mendapatkan variasi adalah dengan makan buah dan sayuran berwarna berbeda dan makanan di seluruh kelompok makanan."

2. Kurang asupan prebiotik

"Prebiotik adalah bahan bakar untuk probiotik (bakteri baik di usus kita)," kata Kara Landau, ahli diet. "Diet yang kekurangan prebiotik membuat bakteri usus kelaparan, menyebabkan kurangnya keragaman dalam mikrobioma. Kesehatan usus yang buruk, akhirnya menurunkan respons imun."

3. Makan terlalu banyak gula dan lemak

Hampir semua orang memanjakan keinginan untuk makanan manis atau gorengan. Tapi, makan terlalu banyak gula dan lemak dapat memiliki efek negatif pada sistem kekebalan tubuh.

Pola makan yang buruk dapat menyebabkan sistem kekebalan menjadi kelebihan beban dan mengakibatkan keadaan pro-inflamasi. Peradangan dikaitkan dengan sejumlah penyakit kronis, termasuk diabetes, penyakit jantung, dan kondisi autoimun seperti rheumatoid arthritis.

4. Makanan olahan

Bukan hanya kandungan gula dan lemak dalam makanan yang mungkin berdampak negatif pada kesehatan kekebalan tubuh. Trista Best, pakar diet, mengatakan bahwa produk makanan kemasan yang sarat dengan aditif dapat memiliki efek serupa.

"Makanan olahan adalah yang terbuat dari karbohidrat olahan, penstabil, pengemulsi, dan bahan lainnya untuk meningkatkan stabilitas rak, rasa, dan tekstur," kata Best. “Ketika kita makan makanan seperti ini dalam jumlah besar, mereka dapat mengiritasi usus, menyebabkan ketidakseimbangan bakteri usus, dan pada akhirnya menyebabkan peradangan kronis tingkat rendah. Peradangan ini dapat menurunkan respons kekebalan tubuh yang tepat dan menyebabkan peningkatan penyakit kronis."

5. Membatasi kalori

Meskipun membatasi asupan kalori dapat membantu menurunkan berat badan, hal itu juga dapat berdampak buruk pada sistem kekebalan tubuh.

Pembatasan kalori membuat tingkat metabolisme tubuh menurun karena harus menghemat energi untuk proses vital. "Salah satu alasannya adalah ketidakmampuan tubuh untuk secara efisien menyerap mikronutrien spesifik yang meningkatkan kekebalan tubuh, seperti vitamin A dan E, yang keduanya membutuhkan simpanan lemak tubuh yang cukup untuk penyerapan, penyimpanan, dan pemanfaatannya," kata ahli diet Rachel Fine.

