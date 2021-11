5 Kesalahan yang Sering Dilakukan saat Melakukan Perawatan Kulit Malam Hari

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Pengaplikasian produk skincare atau perawatan kulit di malam hari penting dalam merawat kesehatan kulit. Sebab, di malam hari sel-sel beregenerasi dan menyerap nutrisi dari produk dengan lebih baik.

Namun tanpa disadari, banyak orang yang melakukan kesalahan dalam perawatan kulit di waktu tersebut. Kesalahan tersebut mempengaruhi kinerja skincare pada kulit sehingga menjadi tidak maksimal.

Berikut adalah beberapa kesalahan ketika mengaplikasikan skincare di malam hari.

1. Tidak mencuci muka

Melansir laman Huff Post, dokter kulit Joshua Zeichner mengatakan bahwa pada siang hari, kotoran, minyak, riasan, dan bahkan partikel polusi menumpuk di kulit. “Tidak mencucinya berarti dapat menyebabkan iritasi kulit, peradangan, dan kerusakan akibat radikal bebas. Ini berkontribusi terhadap penuaan dini, bintik hitam, garis-garis halus dan bahkan kerutan," kata dia.

James Ralston, dokter kulit yang berbasis di Texas, menjelaskan bahwa orang yang tidak mencuci muka di malam hari juga menumpuk bakteri dan radikal bebas di sarung bantal mereka, yang memperbesar dampak negatifnya.

2. Penggunaan vitamin C di malam hari

Pengaplikasian serum vitamin C di malam hari dalam rangkaian skincare justru kesalahan. Melansir dari huffpost.com, serum vitamin C berperan sebagai antioksidan sehingga lebih cocok digunakan pada siang hari. Agar lebih maksimal, aplikasikan serum vitamin C bersama tabir surya. Dengan demikian, keduanya dapat bekerja lebih maksimal melindungi kulit dari radikal bebas yang dihasilkan matahari.

3. Tidak mengaplikasikan pelembap

Pada malam hari, kulit cenderung lebih kering sehingga penting untuk menghidrasinya. Penggunaan pelembab bersifat penting bagi semua jenis kulit, termasuk kulit berminyak. Selain itu, gunakan pelembab secara berlapis-lapis lebih disarankan daripada menggunakan satu jenis pelembab yang tebal dan berat.

4. Tidak merawat leher

Kulit di leher yang halus, membuatnya lebih cepat mengalami tanda-tanda penuaan. Namun, banyak orang yang mengabaikan bagian leher dalam perawatan kulit. Oleh sebab itu, penting itu mengoleskan skincare ke leher, berupa pelembab, untuk menjaga kulit tetap terhidrasi. Bisa juga menggunakan produk-produk skincare khusus leher.

5. Kombinasi produk skincare yang tidak tepat

Berhati-hatilah saat menggabungkan produk perawatan kulit. Salah satu kesalahan umum menurut dokter kulit Karan Lal adalah menggunakan pencuci benzoil peroksida tepat sebelum menggunakan retinoid. "Ini membuat kulit lebih kering dan bahkan dapat menonaktifkan retinoid tertentu,” kata dia kepada Huff Post.

Dia juga tidak menyarankan menggabungkan retinol dengan asam glikolat atau terlalu banyak zat aktif ini. "Ini dapat menyebabkan iritasi dan gangguan pada penghalang kulit," kata dia.

NAOMY A. NUGRAHENI