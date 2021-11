7 Tipe Orang di Masa Pandemi Muncul dalam Drama Happiness

TEMPO.CO, Jakarta - Happiness adalah serial thriller apokaliptik yang terjadi dalam waktu dekat, bertempat di gedung apartemen bertingkat tinggi yang dikelompokkan berdasarkan status sosial. Bangunan itu ditutup ketika penyakit menular baru muncul di kota, dan drama tersebut menggambarkan ketakutan penduduk, pertempuran psikologis yang sengit, dan perjuangan putus asa untuk bertahan hidup di dalam gedung yang tertutup itu. Diperankan oleh Han Hyo Joo sebagai Yoon Sae Bom dan Park Hyung Sik sebagai Jung Yi Hyun. Keduanya harus bertahan hidup dengan penghuni apartemen selama karantina.

Dalam episode ke 5 dan 6, masalah semakin memanas di Gedung 101 Hutan Seyang Apartemen Le Ciel saat orang yang terinfeksi dari gedung lain menguasai alam terbuka. Hal ini menyebabkan akses penghuni untuk mendapatkan makanan semakin sulit. Yoon Sae Bom dan Jung Yi Hyun mengarungi politik yang bergejolak dalam mengelola begitu banyak kepribadian besar di ruang sempit. Happiness menggunakan setiap tipe kepribadian untuk mengomentari keegoisan manusia dan pelanggaran hukum ketika aturan sosial tidak lagi berguna.

Melansir laman Soompi, berikut adalah tujuh jenis kepribadian yang digambarkan dalam Happiness seperti yang ditemukan selama pandemi

1. Orang munafik

Oh Yeon Ok yang diperankan Bae Hae Sun awalnya menolak untuk percaya bahwa ada orang yang terinfeksi berkeliaran di luar sama sekali. Hanya Sae Bom, Yi Hyun, dan Kim Seung Beom yang diperankan Joo Jong Hyuk yang menyaksikan serangan awal di tempat parkir, yang meninggalkan jejak berdarah sebagai bukti bahwa ada orang yang pernah ke sana. Dengan demikian, penghuni lain lebih cenderung mengikuti jejak Yeon Ok, terutama karena dia adalah perwakilan bangunan sementara.

Namun, setelah melihat sendiri bahwa orang yang terinfeksi memang ada di luar sana Yeon Ok bahkan bersedia membunuh enam penduduk, termasuk Sae Bom dan Yi Hyun, jika itu berarti dia aman. Perilakunya adalah tampilan dari kemunafikan yang ditunjukkan orang-orang pada saat krisis, bersedia mempertaruhkan nyawa orang lain demi keselamatan dirinya.

2. Penyayang

Tapi tidak semua orang begitu mengerikan. Na Hyun Kung yang diperankan Park Hee Bon menawarkan makanan yang dia miliki kepada pasangan pembersih yang tinggal sementara di unit 201, begitu juga istri Pengacara Kook (Park Hyung Soo), Shin So Yoon yang diperankan Jung Woon Sun. Mentor polisi Yi Hyun, Kim Jung Look yang diperankan Lee Joon Hyuk memastikan bahwa wanita pembersih Nam Mi Jung memiliki tempat tinggal untuk malam itu.

Penduduk yang sama ini juga memilih untuk mencegah Kim Seung Beom dikeluarkan dari gedung setelah mengetahui bahwa dia terinfeksi. Terlepas dari kepribadian yang sangat besar dari karakter yang lebih keji dalam "Happiness", penduduk yang lebih tenang dan penuh kasih akhirnya menjadi mayoritas yang diam, membuktikan bahwa tidak semuanya hilang, bahkan jika virus vampir melanda negara.

3. Egois

Namun, ada beberapa orang yang berhasil membuat segalanya tentang diri mereka sendiri. Pengacara Kook lupa bahwa dia punya istri, setelah bertemu Woo Sang Hee (Moon Ye Won) dan mengeluarkan setiap trik jahat dalam buku pedoman termasuk mengintip kakinya. Dia cukup terbiasa dengan perhatian dan lebih dari senang untuk menggunakannya untuk keuntungannya, tanpa malu-malu menggodanya sambil mengobrak-abrik apartemen Oh Joo Hyeong yang diperankan Baek Hyun Jin, yang tidak curiga untuk mencari benda misterius yang hilang darinya.

Shin So Yoon yang malang, tidak menyadari perilaku jahat suaminya,. Ketika dia berani memiliki pendapat yang berbeda darinya, Pengacara Kook melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia tidak lebih dari seorang sekretaris dan bahwa dia seharusnya tidak menikahinya.

4. Oportunis

Tapi tidak ada suami yang seburuk Oh Joo Hyeong. Setelah berhasil membunuh istrinya, dia cukup senang karena karantina emberinya waktu untuk menyingkirkan siapa pun yang mengetahui kebenaran: khususnya, Yi Hyun dan Sae Bom. Dia menyuruh Yeon Ok saat dia mencegah mereka masuk kembali ke gedung, memutar rekaman jeritan istrinya pasca terinfeksi.

Joo Hyeong senang sekali meremehkan semua orang. Dia mengejar Seung Bom, memaksa keluar lokasi pil yang tersisa darinya, memicu transformasi pria itu, lalu mencoba membunuhnya untuk itu. Dia adalah karakter yang paling buruk dalam drama itu.

5. Yang tak tergoyahkan

Namun, di tengah semua orang yang kerap bersikap tidak menyenangkan ini, ada orang-orang seperti Andrew yang diperankan Lee Joo Seung, dan Kim Se Hun yang diperankan Han Jun Woo, pemilik unit 1501 yang meminta kaos. Apa pun yang terjadi, orang-orang ini tak tergoyahkan. Mereka tetap tenang selama krisis dan lebih dari mampu mengurus diri sendiri dan orang lain jika perlu. Tampaknya ada lebih banyak hal untuk Se Hun daripada yang terlihat, dengan dia telah membeli begitu banyak pil Next, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia selalu siap untuk akhir sejak hari pertama.

6. Prajurit

Jika Han Tae Sook yang diperankan Joo Woo Jin mencabut blokade seperti yang diinginkan para pemrotes dan membiarkan orang yang terinfeksi bebas, seluruh negara akan terinfeksi dalam waktu minimal 72 jam. Jika dia mengakui kepada pemerintah bahwa tidak adau saha mereka yang berhasil, pemerintah akan mulai membunuh semua orang yang terinfeksi dalam upaya menghentikan penyebaran.

Han Tae Seok tidak menganggap orang yang terinfeksi sepenuhnya sebagai manusia, tapi dia tidak munafik. Dia tidak akan menyelamatkan istrinya dan duduk diam saat pemerintah membunuh semua orang yang terinfeksi. Jadi dia berbohong kepada pemerintah dan menekan Letnan Lee Ji Soo (Park Joo Hee) untuk terus mencoba semua kemungkinan kutukan karena tugas seorang prajurit adalah memikirkan kebaikan yang lebih besar. Tae Seok bersedia menjadi orang jahat di mata semua orang jika itu berarti menyelamatkan nyawa sebanyak yang dia bisa, terutama karena dia tahu bahwa dia tanpa disadari menyebabkan ini semua dimulai sejak awal dengan mendapatkan persetujuan pil Next untuk didistribusikan.

7. Pasangan yang berkuasa

Pasangan Yoon Sae Boom dan Jung Yi Hyun mampu mengatasi segalanya bersama-sama. Saling melindungi, mampu berkomunikasi dengan baik, saling mendukung setiap saat dan membicarakan perbedaan pendapat secara pribadi. Bahkan jika Sae Bom tidak setuju dengan keputusan Yi Hyun yang terlalu baik hati (seperti menemani kelompok yang ingin pergi keluar), dia tetap pergi bersamanya karena dia tidak akan meninggalkannya sendirian. Dan sebaliknya.

Dengan hanya 12 episode, Happiness tidak berhenti dengan kecepatan yang sangat tinggi dan memanfaatkan setiap inci waktu layar untuk menyalurkan cerita sebanyak mungkin. Drama ini disebut sebagai thriller atau horor daripada romansa, jadi tidak jelas bagaimana hubungan pasangan utama ini karena tidak banyak momen romantis yang terang-terangan.

