TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift merilis albumnya Red, Taylor's Version, yang menyertakan lagu perpisahannya "All Too Well" yang juga dirilis versi film pendeknya di YouTube. Ditulis dan disutradarai oleh Swift sendiri, serta dibintangi olehSadie Sink dan Dylan O'Brien. Film pendeknya berisi tentang menggambarkan secara luas bagaimana hubungan Taylor Swift dan Jake Gyllenhall dari 2010. Pasangan yang memiliki perbedaan usia sembilan tahun, Swift 20 tahun dan Gyllenhaal 29 tahun, menurut sebuah studi 2011 di Amerika pasangan dengan perbedaan usia yang jauh adalah hal yang cukup umum ditemui, namun, pasangan itu akan banyak mengalami tantangan.

Dalam lagu tersebut ada di mana Taylor bernyanyi "You said if we had been closer in age / Maybe it would’ve been fine" menandakan bahwa mungkin faktor perbedaan usia menjadi salah satu penyebab perpisahan mereka. Seorang seksolog klinis bersertifikat Dr. Janet Morrison mengatakan bahwa semakin sedikit kebersamaan mereka maka semakin banyak masalah yang dihadapi. Bagi beberapa orang mungkin pasangan dengan perbedaan usia itu cukup berat, namun bagi yang lain hubungan itu justru berhasil.

Orang-orang cenderung menganggap bahwa hubungan dengan perbedaan usia masih main-main dan mengabaikan keseriusan hubungan karena pasangan yang lebih muda. Orang tua dari pasangan mungkin curiga dan tidak selalu menyetujuinya karena banyak hal.

Hubungan perbedaan usia juga akan lebih sulit dinavigasi oleh wanita. Orang-orang akan bilang bahwa wanita yang mengkencani pria lebih tua berarti memiliki masalah dengan ayahnya. Faktanya, Dr. Morrison mengatakan bahwa wanita yang berkencan dengan pria yang lebih muda sering dicemooh sebagai predator.

Ada juga yang percaya bahwa wanita yang memilih berkencan dengan pria yang lebih tua agar banyak diperhatikan. Menurut Coleman, berhubungan dengan pria yang lebih tua dari wanita mungkin berkesan lebih menarik daripada berkencan dengan yang seusia mereka sendiri.

Tantangan umum dari hubungan perbedaan usia

Dalam film pendek "All Too Well", bermuatan adegan emosional yang diperankan karakter Sink dan O'Brien di mana terjadi pertengkaran dengan mengabaikan pasangan selama makan malam. Saat mencuci piring, pasangan wanita mengunggapkan perasaan diabaikan oleh pemeran pria di sekitar teman-teman pria yang lebih tua darinya.

Dr. Morrison mengatakan bahwa hubungan perbedaan usia lebih nyaman membahas tentang pertengkaran mereka saat sedang berdua saja tanpa teman-teman. Membahas pertengkaran bersama dengan teman-teman pasangan pria yang berbeda usia akan dapat memperjelas perbedaan Anda. Mungkin bagi pasangan Anda yang tidak sama usianya akan tidak tertarik melakukan percakapan dengan teman-teman Anda.

Demikian pula, psikoterapis dan pelatih hubungan, Toni Coleman mengatakan bahwa apakah hubungan perbedaan usia akan lebih "cocok" untuk berteman dengan teman-teman mereka, dan sering kali yang mereka dapatkan memiliki pasangan yang lebih muda tidak merasa nyaman saat berada di dekat teman-teman mereka.

Selain itu, uang juga bisa menjadi masalah lain. Biasanya dalam perbedaan usia juga akan ada perbedaan status keuangan. Kondisi ini menciptakan di mana pasangan yang lebih kecil status keuangannya bergantung dengan pasangannya, yang dapat menyebabkan perasaan tidak mampu dan frustasi. Banyak pengalaman dalam satu hubungan juga bisa menyebabkan satu masalah lain. Pasangan yang lebih banyak memiliki pengalaman dalam suatu hubungan akan lebih mudah menghadapi konflik, tetapi bagi pasangan yang belum memiliki pengalaman mungkin akan gagal dalam mengerti pasangannya.

Tips hubungan dengan perbedaan usia bisa sukses

Pasangan dengan perbedaan usia harus sering berkomunikasi. Untuk yang lebih muda pasti akan merasa tidak nyaman saat bertemu dengan teman-teman pasangan seusianya. Sementara yang lebih tua akan mendapat banyak pertanyaan dari orang lain. Dengan itu, penting diingat bahwa Anda dan pasangan memiliki pandangan dunia yang berbeda, karena cara Anda berdua dibesarkan pun beda. Anda tidak boleh berasumsi bahwa 'Saya benar dan pasangan Anda salah'.

Selain itu juga perlu pemahaman tentang hubungan Anda. Apa yang membuat Anda cocok? Apa kesamaan yang Anda miliki? Apakah hubungan Anda membuat Anda lebih mudah satu sama lain? Jika Anda menemukan banyak hal baik dan layak dalam hubungan Anda dan bahkan harus dipertahankan, lalu untuk apa mengakhirinya hanya karena pendapat orang lain?

SHELAMITA AZZAHRA | BUSTLE

