Gaya Edgy Ayu Ting Ting Raih Penghargaan Penyanyi Dangut Wanita Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Ayu Ting Ting meraih penghargaan Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik di Anugerah Dangdut Indonesia 2021, Rabu 24 November 2021. Dia mengungkapkan kebahagiaannya dan beberapa momen dari acara tersebut di Instagram-nya.

Ayu tampil edgy mengenakan mini dress putih tanpa lengan yang dibuat khusus oleh Deasy Tantra. Dia melengkapi penampilannya dengan sarung tangan sepanjang siku dengan aksen bulu serta sepatu ankle boots yang senada dengan gaunnya.

Rambut Ayu Ting Ting disanggul rapi, bagian depannya ditata bergelombang membingkai wajahnya. Makeup-nya terlihat flawless dengan sentuhan lipstick nude pink dan riasan mata yang bold. Selain itu, dia juga memakai beberapa aksesori seperti cincin serta anting-anting panjang rancangan Rinaldy Yunardi.

“Alhamdulillah thank u for the award Anugerah Dangdut Indonesia 2021,” tulisnya dalam keterangan unggahan tersebut.

Tak lupa, dia juga berterima kasih kepada keluarga dan tim glam-nya, yang selalu memberikan dukungan terbaik untuk ibu satu anak ini. Tim glam-nya termasuk stylist Erch Al Amin, hair stylist sekaligus sahabatnya Krizna Fahrezi, dan makeup artist Chandra Zhang.

“Thank you untuk supportnya keluargaku trcinta n team aku yang selalu kompak terkeren lah kalian.....thank you untuk semua yang udah support selalu, semoga aku selalu memberikan yang terbaik untuk semuanya amin luv u semangat selalu,” tulis Ayu Ting Ting.

Sebelumnya, Ayu Ting Ting juga meraih penghargaan Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro Terbaik di AMI Awards 2021. Dia terlihat memegang piala penghargaan itu mengenakan gaun one shoulder hijau dengan aksen cape rancangan Jessica Huang, serta akesori Tashen Diamond Art. "Alhamdulillah thank you for the award AMI Awards makasih juga untuk semua yang udah selalu support aku, semoga aku bisa lebih baik lagi dan memberikan karya-karya yang terbaik untuk semua, amin luv u all...... lucky to have u all," ujarnya.

