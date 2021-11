Rayakan Ultah Pete Davidson, Kim Kardashian Kompak Pakai Piyama SKIMS

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian West dapat menambahkan Pete Davidson ke daftar selebriti yang terus bertambah yang menyukai SKIMS. Meskipun Kardashian West, dan Davidson, baru bertemu selama beberapa minggu, bintang SNL itu sudah tampil dalam peluncuran loungewear terbaru sang maestro SKIMS.

Ketika bintang Keeping Up with the Kardashians merayakan ulang tahun ke-28 sangt komedian di rumah ibu Kris Jenner di Palm Springs, Kardashian West menghabiskan malam yang nyaman bersama Davidson mengenakan SKIMS Fleece Sienna Plaid Sleep Set yang baru.

Kardashian West terlihat serasi dengan Davidson dengan memakai Fleece Plaid Bottoms yang sama nyaman dari set yang sama seperti yang terlihat dalam foto Instagram yang dibagikan oleh Flavour Flav. Dalam foto tersebut, Davidson mengacungkan jari tengah ke kamera sementara Kardashian West menunjukkan simbol perdamaian. Sementara Flavour Flav berdiri di antara Kardashian West dan Jenner, yang juga memakai SKIMS Fleece Sienna Plaid Sleep Set dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Sebuah sumber mengatakan kepada People beberapa detail tentang pesta ulang tahun yang diberikan Kardashian West untuk Davidson pada hari Selasa, 16 November 2021. "Bahkan ketika mereka berada di pantai yang berbeda, Kim dan Pete tetap berhubungan," kata sumber itu. "Mereka semakin mengenal satu sama lain dan bergaul dengan baik. Kim menyukai intensitasnya. Dia sangat lucu, menghibur dan membuat Kim bahagia. Mereka masih berkencan dan menikmatinya. Dia menghujani Kim dengan pujian dan Kim menyukainya."



Kardashian West dan Davidson pertama kali memicu rumor asmara setelah mereka menghabiskan waktu bersama di Knott's Scary Farm di California Selatan dengan Kourtney Kardashian dan tunangannya Travis Barker pada akhir Oktober. Saat berada di sana, pasangan itu difoto berpegangan tangan di atas rollercoaster. (Davidson dan

Kardashian West sebelumnya mengenal Davidson ketika dia menjadi tuan rumah SNL untuk pertama kalinya bulan lalu. Dalam satu sketsa, kedua bintang berbagi ciuman di layar saat memerankan pasangan Disney Jasmine dan Aladdin.

Pemilik KKW Beauty itu memiliki empat anak dari pernikahannya dengan Kanye West. Sejak dia mengajukan gugatan cerai dari rapper berusia 44 tahun itu, pada bulan Februari, mantan pasangan itu fokus pada pengasuhan bersama secara damai.

Adapun Pete Davidson, baru saja mengakhiri hubungannya dengan aktris Bridgerto Phoebe Dynevor setelah lima bulan bersama. Dia sempat bertunangan dengan Ariana Grande pada 2018, dan sebelumnya berkencan dengan Kaia Gerber, Kate Beckinsale dan Cazzie David.

