Meghan Markle - Pangeran Harry Kencan dengan Kostum Halloween Sebelum Go Public

Meghan Markle saat tampil dalam The Ellen DeGeneres Show, Kamis, 18 November 2021. Ellen pertama kali mengenal Meghan saat berjumpa di sebuah penampungan anjing di Los Angeles, sekitar 10 tahun lalu. Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle akhirnya tampil dalam talk show pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade di sebuah episode The Ellen DeGeneres Show. Selama wawancara pada Kamis, 18 November 2021, Duchess of Sussex berbagi beberapa hal yang menyenangkan dan jujur tentang keluarganya. Dia bahkan mengungkapkan kisah lucu yang belum pernah diceritakan sebelumnya tentang dia dan Pangeran Harry sebelum mereka go public.

Melansir laman Pop Sugar, dalam klip teaser, dia mengatakan saat dia dan Harry berkencan, mereka, tentu saja, harus merahasiakan hubungan mereka. Dan cara apa yang lebih baik untuk melakukan itu selain melakukan kencan "penyamaran" ke pesta Halloween bertema pasca-apokaliptik?!

"Dia datang menemui saya di Toronto, dan teman-teman kami, sepupunya Eugenie dan sekarang suaminya, Jack, mereka juga datang," kata Meghan tentang Putri Eugenie dan suaminya, Jack Brooksbank. "Kami berempat menyelinap keluar dengan kostum Halloween untuk bersenang-senang semalam di kota sebelum kami menjadi pasangan." Mungkin sulit dipercaya keduanya mampu merahasiakan romansa mereka dari dunia di tempat umum seperti itu, tetapi tema pesta yang aneh membantu mereka lolos begitu saja.

Berbicara tentang Halloween, Meghan juga membagikan kostum menggemaskan yang dikenakan Archie dan bayi Lilibet untuk liburan seram tahun ini. "Kami ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak, dan kemudian anak-anak tidak menyukainya sama sekali," katanya. "Archie adalah dinosaurus selama mungkin lima menit." Ellen kemudian menyela, "Tidak, bahkan tidak sampai lima menit. Akhirnya, Harry membujuknya untuk mengenakan topi. Tapi Lili adalah sigung." "Seperti Bunga dari Bambi," tambah Meghan.

Selama sisa wawancara, Meghan Markle juga lebih banyak menyentuh kehidupan keluarga, kisah-kisah audisinya sejak dia menjadi aktris yang bekerja, dan buku anak-anak terlaris New York Times, The Bench - yang dimulai sebagai puisi untuk Pangeran Harry. Dan, tentu saja, penampilan Ellen-nya tidak akan lengkap tanpa mengambil bagian dalam sandiwara lucu, yang melibatkan mengerjai pedagang kaki lima yang tidak curiga.

