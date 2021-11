Kisah Cinta Camila Cabello dan Shawn Mendes, Awalnya Terjebak Friendzone

Shawn Mendes dan Camila Cabello berpose saat menghadiri MTV Video Music Awards di New Jersey, AS, 26 Agustus 2019. Rekan duet ini tampil mesra dalam acara tersebut. REUTERS/Andrew Kelly

TEMPO.CO, Jakarta - Shawn Mendes dan Camila Cabello telah mengakhiri hubungan mereka yang berjalan selama dua tahun. Meski telah putus, Camila Cabello dan Shawan Mendes menyebut tetap akan melanjutkan hubungan sebagai sahabat.

Kabar perpisahan ini diumumkan langsung oleh keduanya melalui unggahan Insta story, pada Kamis, 18 November 2021.

“Hai semuanya, kami telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan romantis kami tetapi cinta kami satu sama lain sebagai manusia lebih kuat dari sebelumnya kami memulai hubungan sebagai sahabat dan akan melanjutkannya sebagai sahabat. Kami sangat mengapresiasi dukungan kalian dari awal dan hingga ke depan,” tulis keduanya dalam bahasa Inggris.

Sebelum berpacaran, Shawn Mendes dan Camila Cabello terjebak dalam hubungan friendzone selama lima tahun. Keduanya akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara pada Juli 2019.

Mereka pertama kali bertemu saat bekerja sama dalam tur Mahone 2014. Lalu keduanya bersama dalam sebuah kolaborasi berjudul I Know What You Did Last Summer pada 2015 silam dan berlanjut dengan single Senorita pada Juni 2019.

Sejak resmi berkencan, bisa dibilang keduanya tidak bisa dipisahkan dan selalu bersama dalam berbagai kesempatan. Pada Oktober 2019, Cabello mengakui bahwa perasaannya terhadap Mendes sangat kuat. "Aku benar-benar sangat mencintainya," katanya dalam wawancara dengan acara radio The U.K.'s Capital Breakfast.

Pasangan yang dijuluki dengan nama Shamila ini juga sempat menghabiskan masa karantina bersama ketika Pandemi Covid-19 merebak di Amerika Serikat, pada April 2020. Bahkan keduanya masih tampil kompak ketika merayakan Halloween akhir Oktober 2021 lalu.

Selain itu, ayah Shawn Mendes sendiri telah memanggil Camila Cabello dengan sebutan menantu meski Shawn belum resmi melamar Cabello. Pernyataan itu disampaikan Mendes dalam acara Zach Sang Show pada Desember 2020.

Bukan hanya itu, Mendes juga terbuka tentang hubungannya dengan Cabello. Ia mengakui, setiap lagu yang ia tulis tentang Cabello, seperti album lagunya bertajuk Wonder yang rilis pada 4 Desember 2020 terinspirasi dari Cabello. Bahkan sempat membahas pertungan dengan Cabello.

Maka dari itu, unggahan bersama soal kandasnya kisah asmara Camila Cabello dan Shawn Mendes sangat mengejutkan bagi publik.

Baca juga: Camila Cabello Cerita Cara Shawn Mendes Bantu Dirinya Atasi Kecemasan

ANDINI SABRINA | USMAGAZINE | MIRROR