Debut jadi Sutradara, Blake Lively Bergaya Kasual dengan Tank Top dan Topi

TEMPO.CO, Jakarta - Blake Lively sering tampil modis dengan pakaian feminin sebagai aktris. Tapi sebagai sutradara, dia punya gaya yang berbeda.

Sambil bercanda, aktris berusia 34 tahun itu memamerkan gayanya di lokasi syuting video musik Taylor Swift "I Bet You Think About Me". Dia tampil kasual, tetapi dengan item fashion dari brand fashion ternama.

Lively mengarahkan visual untuk lagu dari album "Red (Taylor'sVersion)" itu dengan penuh gaya, celana cropped olahraga bergaris-garis dan tank top cokelat. Dia memakai aksesori dengan sepatu kets ChristianLouboutin berwarna putih dan merah dan dompet Valentino merah cerah. Dengan bangga dia memperlihatkan label dengan nama depannya pada dompetnya.

Gayanya tidak berhenti di situ. Dia memakai topi hitam dengan tulisan kata "director" yang tercetak di sampingnya.

“Thanks god saya punya topi. Saya tidak berpikir ada yang tahu bahwa itu saya," kata dia bercanda di Instagram Story-nya.

Lively juga membagikan foto dengan pakaian yang sama saat dia berpose di depan urinoir di lokasi syuting video, yang memperlihatkan Swift, 31, menabrak pernikahan mantan pacarnya (diperankan oleh Miles Teller) dengan perlahan mengubah gaun putihnya dengan merah.

Sebagai bagian dari pakaian modisnya yang terdiri dari enam tampilan kirmizi yang apik, Taylor Swift mengenakan dua gaun pesta yang tebal, satu versi putih dan satu versi merah. Gaun tersebut dibuat studio Nicole + Felicia Couture dalam waktu sekitar 1.200 jam dan menampilkan lebih dari 2.500 aplikasi bunga.

Video musik ini merupakan debut Lively sebagai sutradara. Mantan bintang Gossip Girl itu mendapat pujian dari Taylor yang sudah bersahabat dengannya sejak lama.

“Akhirnya bisa bekerja dengan @blakelively yang brilian, berani, & sangat lucu dalam debut penyutradaraannya,” tulis Swift dalam sebuah unggahan di Instagram.

Taylor Swift dan Blake Lively telah berteman sejak 2015, dan mereka membuktikan kedekatan mereka tahun lalu, ketika Lively tidak hanya membiarkan Swift menggunakan nama anak-anaknya, James dan Inez, dalam sebuah lagu dari Folklore, tetapi juga mengumumkan nama putri ketiganya untuk dunia dengan judul lagu, "Betty."

