7 Inspirasi Tren Gaya Rambut dari Idola K-Pop, ITZY, Red Velvet hingga Blackpink

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang akhir tahun nuansa liburan mulai menggema. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan penampilan Anda, baik dengan potongan rambut baru atau perubahan gaya rambut.

Jika Anda penggemar berat K-pop, Anda bisa mencari inspirasi gaya rambut dari penampilan mereka hingga tren 2022. Melansir laman Soompi, berikut ini adalah beberapa inspirasi gaya dari idola K-Pop, seperti ITZY, Twice, hingga Blackpink.

1. Pumpkin spice hair

Chaeryeong ITZY. Instagram.com/@itzy.all.in.us

Warna ini sepertinya selalu muncul kembali, dan untuk alasan yang bagus: ini benar-benar klasik musim gugur! Sama seperti latte, warna hangat inisangat cocok untuk menangkal dinginnya musim dingin. Seperti Chaeryeong ITZY, Sieun STAYC, Ningning aespa, atau Seulgi Red Velvet.

2. Poni berombak

Wendy Red Velvet. Instagram.com/@todayis_wendy

Saat lockdown COVID-19 akan segera berakhir, tampilan yang sedikit berantakan itumasih sangat chic. Pinggiran yang bertekstur dan tidak tepat ini benar-benar mengingatkan pada gaya self-cut, dan juga jauh lebih mudah untuk dibuat ulang daripada poni tumpul karena tampilan yang berantakan itulah yang memberikan pesona gadis keren itu. Ambil beberapa inspirasi dari Wendy Red Velvet, Mimi Oh My Girl, Taeyeon Girls Generation, atau Momo Twice.

3. Kepang halus

Jennie BLACKPINK. Instagram.com/@jennierubyjane

Jika Anda belum siap untuk berkomitmen, ini adalah tampilan hebat yang rendah komitmen tetapi high fashion. Hanya sejumput kepang yang hampir tidak ada yang diselingi di seluruh sisa rambut adalah cara yang keren untuk menambahkan minat pada tampilan yang sederhana. IU, Jennie BLACKPINK, Felix Stray Kids, dan Jaehee Weekly telah menguasai gaya ini!

4. Kuncir kuda ganda

Kuncir kuda kembali digemari! Tinggi atau rendah, setengah-ke-atas atau benar-benar terikat – benar-benar tidak ada cara yang salah untuk melakukan gaya ini, yang membuatnya sangat serbaguna. Ini juga cocok untuk rambut pendek. Ambil petunjuk dari Yiren EVERGLOW, Irene Red Velvet, Nayeon TWICE, atau Lisa BLACKPINK dan cobalah gaya ini!

5. Panjang dan sehat

Yuna ITZY. Instagram.com/@itzy.all.in.us

Tidak ada waktu yang lebih baik daripada musim dingin untuk memberikan rambut Anda istirahat dari bleaching dan kembali ke warna alami Anda. Rambut Anda akan berterima kasih, dan Anda dapat menyambut tahun baru dengan rambut yang sehat dan segar. Hyojung Oh My Girl, Yuna ITZY, Jisoo BLACKPINK, dan Chungha semuanya memiliki tampilan au naturele, jadi kamu juga bisa!

6. Gelombang



Bagi kita yang cukup tua untuk mengingat apa itu crimper, mungkin ini saatnya untuk mengungkapkannya! Baik Anda membuat gaya Anda dengan crimper atau pengeriting, tampilan ini adalah tentang gelombang yang ditentukan yang menambahkan tekstur dan volume. Jika Anda tidak yakin bagaimana melakukannya, lihat saja Chaeyoung TWICE, Sunmi, Karina aespa, atau Joy Red Velvet.

7. Warna kreatif

Yeji ITZY. Instagram.com/@itzy.all.in.us

Jika Anda penggemar berat warna tetapi Anda tidak ingin menjadi yang mendasar tentangnya, maka ini adalah tampilan yang harus dicoba. Ini bukan hanya satu gaya tertentu, tetapi lebih merupakan lisensi untuk berkreasi warna rambut Anda. Apakah Anda melakukannya seperti Yeji ITZY, J-Hope BTS, Yoon STAYC, atau Youngjae GOT7, langit adalah batasnya!

