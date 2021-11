Maya Septha Mengatakan 5 Kalimat Ajaib Ini ke Anak-anaknya Setiap Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Maya Septha sering membagikan tips menjaga hubungan harmonis dengan suami dan kiat-kiat pengasuhan. Aktris dan model berusia 35 tahun ini memiliki tiga anak, Devon Sidarta, Kathleen Sidarta dan Davinka Sidarta, bersama suaminya, Krisna Wardhana Sidarta.

Sebagai orang tua, Maya berusaha menanamkan nilai-nilai yang baik, memberikan contoh yang benar, mendorongnya untuk sukses, dan memberi mereka perasaan yang aman untuk tumbuh sebagai manusia dewasa yang baik. Banyak cara yang dia lakukan dalam pengasuhan anak, salah satunya mengucapkan kalimat yang membuat anak-anaknya merasa aman dan percaya diri.

Dalam unggahannya di Instagram, Senin, 15 November 2021, dia mengungkap lima kalimat ajaib yang selalu diucapkan kepada setiap anaknya setiap hari. Kalimat-kalimat ini sederhana, tapi penuh makna.

“Yang selalu saya katakan ke anak2 saya setiap hari: 1. I love you so much. No matter what. 2. Im so proud of you. 3. Im so blessed to have you in my life. 4. I think you are a wonderful son and daughter. 5. I hope great things happen to your life,” tulis dia, dengan emoji hati.

Menurut dia, kalimat-kalimat afirmasi tersebut dibutuhkan setiap anak dari orang tua. Dia menyadari pentingnya kalimat-kalimat tersebut setelah melihat banyak konten parenting.

“Supaya saat tumbuh dewasa mereka tidak perlu sibuk cari pengakuan di luaran. Dan merasa aman di keluarganya sendiri. Lebih yakin pada dirinya sendiri. Merasa dikasihi, diterima dan dihargai. If you want to change the world, go home and love your spouse and children,” dia menambahkan.

Maya Septha yang menikah pada 2012 memilih meninggalkan dunia hiburan untuk fokus bersama keluarga. Dia kini banyak meluangkan waktunya untuk anak-anaknya agar mereka tumbuh dikelilingi kasih sayang dan perhatian yang penuh dari orang tua.

