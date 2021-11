Adele Ungkap Rasanya Jadi Orang Tua Tunggal, Sedih Tak Bertemu Anak Tiap Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Adele mengungkapkan perasaannya menjadi orang tua tunggal dalam wawancara emosional dengan Oprah Winfrey dalam tayangan Adele: One Night Only, Minggu, 14 November 2021. Pelantun hits Easy on Me itu mengatakan merasa tersiksa karena tidak bisa melihat anaknya, Angelo Adkins, 9, setiap hari.

Wanita berusia 33 tahun itu berbagi anak bersama Simon Konecki. Dia dan Simon resmi bercerai pada 2019 setelah proses yang panjang.

Dia mengatakan, proses perceraian itu juga sangat berat dan menguras emosinya. “Ini adalah sebuah proses. Anda tahu, proses perceraian, proses menjadi orang tua tunggal. Proses tidak melihat anakmu setiap hari, itu bukanlah rencana saya ketika saya menjadi seorang ibu,” ujar dia.

Proses itu, kata dia, membuat dia harus sendiri, melakukan semuanya sendiri setiap hari dan tetap harus mengurus rumah dan menjalankan bisnis.

“Begitu banyak orang merasa apa yang saya bicarakan dan saya juga merasa seperti itu, saya juga menyulap hal-hal itu. Dan saya merasa tidak ingin melakukannya lagi. Itu membuat kaki saya sakit, berjalan melalui semua semuanya,” dia menambahkan.

Belum lama ini Adele mengakui bahwa dia merasa hancur dan malu ketika berita tentang kegagalan pernikahannya menjadi pengetahuan publik. Dia mengaku mengalami “tsunami emosi” setelah perceraian dari suaminya dua tahun lalu. Dia bahkan harus berada di tempat tidur dengan kecemasan.

Pemenang Grammy mengungkapkan bahwa dia menderita kecemasan yang intens selama beberapa minggu setelah perpisahan, tetapi beralih ke hari ulang tahunnya yang ke-31 pada Mei 2019.

Adele saat ini sedang mempromosikan perilisan album barunya yang telah lama ditunggu-tunggu, 30. Album tersebut akan beredar pada 19 November.

METRO.CO.UK | THE GUARDIAN

