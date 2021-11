Laris di 100 Negara, Indomie Goreng Gondol Sederet Penghargaan

TEMPO.CO, Jakarta -Malam-malam nan dingin butuh makanan pengganjal, Indomie Goreng bisa jadi asupan alternatif.

Indomie merupakan salah satu brand mi instan Indonesia yang mendunia. Saat ini, Indomie telah dipasarkan di lebih dari 100 negara.

Berkat rasa dan kualitasnya, Indomie menerima banyak pernghargaan dari berbagai pihak. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah 5 penghargaan yang pernah diperoleh jajaran Indomie, terutama Indomie Goreng:

The Best Instan Noodles versi New York Magazine

Dua varian Indomie dinilai sebagai mi instan terbaik versi New York Magazine. Penilaian tersebut diterbitkan dalam artikel berjudul The Best Instant Noodles, According to Chefs and Food Writers. Soleil Ho, kritikus kuliner dari Sans Fransisco, memilih Indomie goreng original sebagai mi instan favoritnya karena memiliki cita rasa gurih dan kuat. Sementara Lucas Kwan Peterson, kritikus kuliner dari Los Angeles, menilai Indomie goreng ayam panggang sebagai mi instan terenak.

The Best Instan Ramen versi LA Times

Pada Agustus lalu, LA Times menerbitkan daftar 30 mi instan terenak di dunia. Indomie berhasil masuk dalam daftar tersebut dan menempati peringkat pertama serta peringkat sepuluh. Peringkat pertama ditempati oleh Indomie goreng rasa ayam barbeque, sementara peringkat sepuluh ditempati oleh Indomie goreng original.

Asia’s Top 1000 Brands 2020 versi Campaign Asia

Indomie dan perusahaan induknya, Indofood, dinobatkan sebagai peringkat pertama dan kedua Asia’s Top 1000 Brands 2020 oleh Campaign Asia. Produk ini dinilai identik dengan orang Indonesia, namun juga memiliki keberhasilan internasional. Namanya semakin populer berkat kampanye pemasaran inventif.

Most Chosen Brand 2020 versi Kantar

Menurut studi Brand Footprint 2021 Kantar, Indomie menduduki peringkat ketujuh sebagai brand yang paling banyak dipilih di dunia. Indomie juga menempati peringkat pertama di dalam negeri sejak tahun 2019. Penilaian penghargaan ini didasarkan pada banyaknya pembelian produk oleh konsumen.

Best Brands 2020 versi YouGov

Pada tahun 2020, Indomie menduduki peringkat pertama brand terbaik versi YouGov untuk pertama kalinya. Menurut laman resmi YouGov, pemeringkatan ini didasarkan pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk, nilai, kesan, reputasi, kepuasan dan apakah konsumen akan merekomendasikannya pada orang lain.

Indomie (terutama dari Indomie Goreng) mendapat skor sebesar 61,3 dan berhasil menggulingkan maskapai Garuda yang sebelumnya memegang gelar ini selama 2 tahun berturut-turut.

SITI NUR RAHMAWATI

